Norge Danmark Prediksjon – Euro Handball

Publisert 19.01.2024 11:30 Av Steven Occhipindi



|

Endret 20.01.2024

har 01:11



Norge er skuffet over denne håndball-EM! Med bare 2 dager igjen av denne hovedrunden, har hun allerede ikke noe håp om å komme seg til de fire siste i turneringen. Etter 3 tapte kamper i denne Euroen klarte det norske utvalget å åpne skranken i denne hovedrunden ved å beseire Nederland (35-32). Det er imidlertid vanskelig å forestille seg når hun finner Danmark, en storfavoritt denne EM. Plakaten slippes søndag klokken 20.30. Danskene la ikke mye igjen til motstanderne fra kampstart. De hadde fortsatt ingen slakk. Danmark slo Tsjekkia (23-14), Hellas (28-40), Portugal (37-27), Nederland (39-27) og spesielt Sverige (28-27). Han er allerede veldig nær ved å slå billetten sin til de fire siste i turneringen. På slutten av dette møtet vil han sjekke den fremtidige billetten for å sikre at han er leder for denne gruppe 2. Han vil prøve å gjøre det med stil, få litt mer selvtillit før han kommer til sakens kjerne.