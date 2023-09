«Norge, den beste reisen i mitt liv»

En rekordbok med den skyhøye verdien av den nordiske trikoloren, som tilbrakte deler av sommeren med det norske landslaget, en note i disiplin.

Mateo, hvordan går det med sommerforberedelsene dine?

Vi gjenopptok konkurransen for to uker siden med Summer Grands Prix på hjulski. Så hadde jeg en kort helg fri, sommerens eneste ferie. Jeg tilbrakte litt tid i København, bare for å få litt frisk luft. Men selvfølgelig uten å stoppe spillet! Vi går nå videre til hjemmeproduksjon.

«Sannheten om sommeren er ikke sannheten om vinteren»

Hva synes du om sommerens Grands Prix og at du er tilbake på veien?

Følelser er ikke eksepsjonelle. Jeg kom fortsatt på topp 10, så for ikke å kaste alt, langt ifra. I den forstand at jeg ikke er i min vanlige nervøse tilstand, vil jeg si det er veldig oppmuntrende. Til tross for alt klarte jeg å holde meg i kampen. Med bedre følelser på hoppene vil jeg slite mer i løpet. Jeg er ikke så bekymret fordi jeg føler at jeg har forbedret meg mye på ski.

På hvilket stadium?

I fjor, etter sommeren, da kjente jeg stor forskjell. Det er reell fremgang. Når det gjelder intensitet og volum, reagerer den godt. Formen er der og jeg har gjort mye arbeid. Før Grands Prix hoppet jeg som et fly. Det fungerte ikke der. Sommerens virkelighet er ikke vinter. Vi vil fortsette å finpusse forberedelsene våre frem til sesongen starter.

» Norge, en veldig rik opplevelse »

I løpet av sommeren dro du til Norge og trente med det norske landslaget. Hva husker du fra den?

Det var den beste turen i livet mitt. Der var jeg alene og tilbrakte all min tid med en av verdens beste nordmenn. Det er en full fordypning, veldig rik opplevelse. Jeg oppdaget en ny måte å jobbe på, coaching. De spilte virkelig spillet for å integrere meg og lære meg mye. Dette er et kritisk øyeblikk i en karriere.

Hvilke forskjeller har du lagt merke til i den daglige rutinen til det franske laget?

Det er veldig forskjellig fra et treningssynspunkt. De er svært organiserte når det gjelder treningsplan, timing og intensitet. Et eksempel: når vi hopper, gjør vi franskmenn syv hopp på rad. De er fem, så en pause, så fem igjen. Det er også styring av hviledager. Hele tiden jeg var der, var det ingen. Så jeg spurte når de ville komme. Jeg fikk svaret «Før vi er gode, gjør vi ingenting» ! Det er en annen driftsmåte.