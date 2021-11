Norge: destruktive opprørsslag, 29 arrestasjoner

Activists of the Extinction Rebellion utførte de første slagene i en serie med slag kunngjort mot norsk oljepolitikk i Oslo mandag, og arresterte 29 personer.

Dusinvis av aktivister, noen ganger forkledd som isbjørn eller urovekkende svarte skikkelser, blokkerte inngangen til Olje- og energidepartementet under banneret «Ban Oil, Life Before Profit», og noen tok seg inn i bygningen.

Samtidig har andre aktivister midlertidig sperret trafikken ved et viktig veikryss i den norske hovedstaden.

Med henvisning til en klimakrise har Extinction Rebellion bedt om en gradvis nedbryting av oljeleting og produksjon av svart gull i Skandinavia, den største eksportøren av hydrokarboner i Vest-Europa.

En uke med ulydighet ble erklært i Oslo, og andre begynte samme dag i London i 15 dager, hvor tusenvis av aktivister samlet seg på Trafalgar Square.

Norsk politi opplyser at 29 aktivister er arrestert for å ha nektet å forlate veier.

– Vi blir her til kravene våre blir oppfylt, sa den 21 år gamle aktivisten Jenny Jaeger, som okkuperte Oljedepartementets mottaksrom, til AFP på telefon mens hun forberedte seg på å overnatte.

I en rapport utgitt 9. august ba FNs klimaeksperter (IPCC) om et «rødt varsel for menneskeheten» ettersom global oppvarming blir verre og raskere enn noen gang før.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier rapporten er et «dødsstøt» for fossilt brensel, mens Norge fortsetter å utstede lisenser for oljeleting i sine farvann.

NTB / AFP – Ole Berg-Rusten (NTB / AFP)

«Vi vil gi energi til verden så lenge det trengs», lovet oljeminister Tina Bru i juni. «Regjeringen vil derfor opprettholde en oljepolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass innenfor rammen av Norges klimapolitikk».

Mandag avgjorde Bru, som sa at hun ville dele demonstrantenes bekymringer, at metodene deres var antidemokratiske.

“Denne gruppen sier at demokrati er problemet og ønsker å flytte makten fra demokratisk valgte organer til det de anser som passende,” sa han.

“Dette øyeblikket er så viktig, det er vårt siste forsøk,” sa Jenny Zager.

Oljens fremtid står i sentrum for lovkampanjen i Norge 13. september, der enkelte mindre partier krever slutt på oljeutvinningen.