Norge, Dream Breaker | Landslag – Ishockey

Etter å ha scoret tre poeng mot amerikanerne og tsjekkerne, møter Østerrike nå to nøytrale lag, Norge og Latvia. Ved å beseire dem kan hun drømme om kvartfinalen… Problemet er at disse to landene ikke er et av de beste i verden, fordi hun er sterkere enn henne, og hun har ikke lyktes.

Som en drømmeknuser lander Norge der. Hun hadde ikke nådd kvartfinalen selv på ti år. Men i fjor ødela han på egenhånd Latvia og Kasakhstans håp om sluttspill, og reddet Canadas hud.

I starten av kampen slo Mathis Olimb ut forsvareren sin og skapte den første sjansen. Men fem minutter senere tok broren hans, Ken Andre Olymp, Bernd Wolf på baksiden av nettet i angrepssonen og tok straffen. Austria Buck sirklet godt i dette første kraftspillet. Den norske målvakten Henrik Haukland – kanskje maskert av en lagkamerat – reagerer sakte fra midtbanen når han ikke åpenlyst ser Dominic Heinrich forlate. Trener Peter Thoreson ber ham bruke utfordringen sin til å se etter en fornærmende forbindelse mellom Raffles og keeperhansken hans … men denne kontakten skjedde da pengene allerede hadde passert (0-1, Bildet nedenfor)

Veddemålet, tapt av den norske treneren, forårsaker en andre numerisk underlegenhet, som vil tillate Østerrike å drive poenget. Thomas Raffle går inn i sonen til høyre, men gjør en usikker bakoverlevering uten å se på Heinrich. Ken Andre Olymp avskjærer denne siden, Heinrich er tiltrukket av den, men Mats Roselli Olsen følger handlingen og rømmer alene før han skyter mellom skoene til David Kickert (1-1). Et mål i den numeriske depresjonen med å kansellere prototypen!

Det skjer ikke mye på 5v5 i dette spillet. En glippe fra Thomas Raffles minuttet før pause fikk derimot alvorlige konsekvenser. Norge begynner andre periode i power play. På slutten av straffen ble Johansen felt da han traff buret, og dommeren løftet hånden for å markere straffen, men Andreas Martinson tar returen fra skrått hold. Roger Bader følger kollegaen sin og ber om en utfordring, og han savner det også: Johannessen ville selvfølgelig ha truffet halvdelen på keeper, men bare fordi han ble dyttet av Wimmers kjepp (2-1). Så Østerrike har mer enn antallet, men klarer å forsvare

Neste straff er mot Max Crocktall, hvis klarering er for høy for Plexi. Hawkland la sitt andre mål på siden av hansken der skuddet ble avfyrt fra Manuel Canals høyre sirkel, som han berører hånden uten å reagere (2-2).

Et reelt mål med numerisk likhet, endelig? Nei, det er fortsatt bare en illusjon: det er 6 for 5 mot en lang sen straff. Wimmer ga stokken til keeperen sin, og med bare hendene for å blokkere Martin Roymark, traff skuddet hans Michael Hoga Østerrikes første stokk. Dobbelt risikoavvik (3-2).

Det er ennå ikke tapt for Østerrike, men i starten av tredje periode tar Philippe Wimmer imot Salston med en albue i ansiktet. Eksplisitt konkurransestraff. Rochelle Olsen (tripping) og Schneider (skjæring) går i fengsel. Den første kom ut, den andre kom ikke ut. Så vi spiller kort på 3 løp mot 5s. Johannesons svært unøyaktige pasning ødelegger situasjonen, og de østerrikske forsvarerne hevder i seg selv at de kan avskjære denne siden som går bak mål etter en rikosjett på plankene… men det er Andreas Martinson. Rossley fanget den og la den tilbake for å hente corneren (4-2) fra Olsen.

Vi vet at ingen har scoret ekte mål på 5 løp mot 5, og Norge har fått nok av to straffer. Mens Roymark sitter i fengsel, skyter Ali Vukovitz inn i buret, mens Peter Schneider kommer seg fra åpen vinkel (4-3). Roger Bader sparket keeperen sin. Hawkland viste en gjenoppblomstring, men ble avledet av Benjamin Nisner på slutten av backhand-puten. Bader tar seg tid i angrepssonen 22 sekunder før forlovelsen. Vukovitz vinner den, men Christian Jacobsen kommer foran Hout, så starter Heinrich kontringen og gir Ronald frispark (5-3).

Så trendene i begynnelsen av mesterskapet er ugyldige. Norge, i en sofistikert posisjon å opprettholde etter sin subtile kamp mot britene, har utvilsomt sikret sin plass i verdenseliten med 5 poeng. Østerrike har ennå ikke gjort det! Hvis det ikke slår Latvia eller Finland, vil det ende i et fryktspill mot Storbritannia!

Kjente spillere av turneringen: Andreas Martinson for Norge og Lucas Houtham for Østerrike.

Kommentarer etter kampen :

Peter Thoresan (norsk trener): «Jeg er veldig fornøyd. Det betyr mye at norsk hockey ikke har kniven på strupen akkurat nå. Jeg var imponert over innsatsen og lojaliteten til spillerne som jobbet hardt for å vinne dette spillet. Dette er mitt siste verdensmesterskap. Å bli i gruppe A betyr mye for meg. Det hadde vært en vanskelig reise hvis vi ikke hadde lyktes i dag. Det tror vi ikke [aux quarts de finale] Men vi ønsker virkelig å opptre mot de beste lagene. Vi må skape solide kamper og regne med slutten. ⁇

Norge – Østerrike 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)

Onsdag 18. mai 2022 kl. 16.20 på Nokia Arena i Tammerfors. 6137 besøkende.

Dommere: Fraser Lawrence (CAN) og Miroslav tolc (SVK) assistert av Maxim Saput (CAN) og David Obveger (SUI).

Straffe: Norge 14′ (6′, 2′, 6′); Østerrike 33′ (4′, 2, 2’+ 25).

Skudd: Norge 26 (8, 12, 6); Østerrike 27 (7, 7, 13).

Poengutvikling:

0-1 klokken 06’48: Heinrich assistert av Vukovitz og Schneider (nr sub)

1-1 kl 07’33: Rossili Olsen assistert av KA Olymp (inf. nr.)

2-1 klokken 20’55: Johannessen og Rossley Olsen assisterer Martinson

2-2 på 26’54: Houtham assistert av Underweaker og Canal (nr sub.).

3-2 på 31’44: Roymark assistert av Haga og Norstepo

4-2 på 47’32: Martinsen og KA Olymp (tosifret assist) assisterer Rossley Olsen.

4-3 på 56’12: Vukovitz og Heinrich (nr. Sub.) Med hjelp av Snyder

5-3 på 59’47: Jacobsen (tomt bur) assisterer Ronald

Norge (2′ for forsinkelsen av småbenkspillet)

Framover:

Mats Roselli Olsen (+2, 2′) – Mathis Olimb (C, +2) – Ken Andre Olimb (A, +2, 2)

Martin Roymark (+1, 2′) – Michael Hoga (+2) – Andreas Martinsen (+2)

Ludwig Hoff – Matthias Trittens (A) – Christian Jakopson (+1, 2)

Eric Solston – Magnus Breake Henriksen (2′) – Martin Ronald (+1)

Forsvarere:

Emil Lillieberg (+1) – Johannes Johannessen (+2)

Mattias Nørstebø (+1) – Max Krogdahl (+1, 2)

Daniel Boyne Roxeth (+1) – Andreas Clovestad

Christian Cassette (+1)

Forsvarer:

Henrik Hawkland

Innbyttere: Henrik Holm (G), Magnus Kehp. Balanse: Jonas Arntzen (V), Christian Bull (D), Tobias Fladeby (A).

Østerrike (2′ for forsinkelsen av småbenkspillet)

Framover:

Marco Caspar – Lucas Houtham (-1) – Brian Lepler (-1)

Thomas Raffle (c, -3, 2 ′) – Benjamin Nisner (-1) – Peter Schneider (-2, 2)

Manuel Canal (A, -1) – Ali Vukovitz (-3) – Nico Feldner (-1)

Paul Huber (-1) – Oliver Acerman (-1) – Simeon Swinger (2)

Forsvarere:

Clemens Underweaker – David Meyer

Dominic Heinrich (A, -2) – Kilian Zündel

Dominic Hagel – Bernd Wolf

Philip Wimmer (-2, 25 ′) – Nico Brunner (-2)

Forsvarer:

David Kickert [sorti de 58’47 à 59’47]

Alternativ: Bernhard Starkbam (G). Balanse: David Madeleine (G), Eric Kirschlecker (D), Benjamin Bamkardner (A, Ankel, VM-finale).