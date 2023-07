Denne onsdagen 19. juli 2023 presenterte Achor Adams og Lilleström SK en velværevandring foran Alesunds FK. Det var under den sene kamptellingen for dag 11 av Norges førstedivisjon. Ved ankomst var stillingen 5-1. Det eneste formålet med publikum er arbeidet til Isaac Atanga.

Agor Adams var en del av Lillestrom SKs imponerende seier over Aalesunds FK, og scoret i det 56. minutt. En rekord femteplass på tre kamper på rad for den nigerianske spissen, som utvilsomt er den norske klubbens mann. Men kampen startet under uventede omstendigheter.

På hjemmebane ble Agor Adams og lagkameratene kaldt av gjestenes åpning i det 11. minutt. Dette er av Ghana Isaac Adanga. En bragd som ikke forhindret familiens fiasko. Yildren Ibrahimaj gjenopprettet pariteten i det 29. minutt. Vetle Skjærvik (41.) og Thomas Olsen (77., 82.) sørget for seier til lokalbefolkningen. Seieren var klubbens tredje på rad.

På 4. plass med 26 poeng nærmer Lillestrøm SK seg gradvis pallen. Aalesunds FK endte i mellomtiden sist i mesterskapet med 7 poeng.