Norge: En 28 år gammel fotballspiller fikk hjerteinfarkt midt i en kamp

Chokndals midtbanespiller Emil Paulson (28) ble gjenopplivet av et hjerteinfarkt i det 12. minutt av kampen mellom klubben hans og Stjordel mandag, den 27. dagen i Norges andredivisjon.

Nødetatene gjorde hjertemassasje direkte på plenen Saken til danske Christian Eriksen under EM 2021.

“Paulson ble vellykket gjenopplivet og senere fraktet til Hawkland Hospital for videre undersøkelse,” sa klubben hans i en uttalelse utstedt i kveld.

Kampen ble avbrutt i Sokandal. Midtbanespiller Emil Paulson falt plutselig. Ingen nyheter ennå. Spillere går tilbake til garderobene, leger gjør hjertemassasje på banen … Håper alt går bra. pic.twitter.com/FLIWOJwfkk – Nordisk Norvège (EliteserienFr) 1. november 2021

Ifølge kamplederen var spilleren bevisstløs da han ble løftet med helikopter. Møtet ble hevet etter hendelsen. Spillere fra begge lag har blitt bedt om å bli med i garderobene og tilskuere har blitt bedt om å forlate banen.

En presedens i 2011

Denne tragiske episoden er ikke den første for den norske klubben, med en annen spiller i organisasjonen, Carl-Eric Dorp, som fikk hjerteinfarkt i 2011 før han ble gjenopplivet. Han la selv ut en støttemelding på Twitter for denne grufulle hendelsen som fant sted mandag.

Tankene går til Emile Paulson i kveld Fotballfamilie med deg! – Carl-Eric Dorp (alleCalleTorp) 1. november 2021

Geir Inge Heggestad, en av klubbens funksjonærer, sa at den første ulykken, for ti år siden, hjalp laget med å utvikle prosedyrer for å håndtere nødsituasjoner.

En operasjon som reddet livet til en 28 år gammel midtbanespiller mandag, tatt i betraktning hastigheten på beredskapen.