Norge: En LHBTQ + reiseguide

Ikke dårlig vær, bare dårlige klær.

Norsk ordtak er relevant i disse nordlige regionene. Jeg spør mange ganger i løpet av min ukentlige tur fordi June og jeg har en garderobe som er veldig egnet for California -ørkenen.

Selv om jeg vanligvis blir våt hver gang jeg spør, bryr jeg meg ærlig talt ikke. Jeg var allerede imponert over det fantastiske landet, og jeg ble betatt av det super bisarre vennlige folket. Likevel dukket min uvitenhet opp da jeg tåpelig spurte bergenserne om landets nest største byens stolthetsmarsj ville regne. “Selvfølgelig,” sier de vantro.

Det er en grunn til at det er en person med en rosa paraply i Bergen Pride -logoen. Det regner og tusenvis av mennesker marsjerer gjennom regnet. Det lokalbefolkningen anser for å være “duskregn” forhindrer absolutt ikke nordmenn i å feire likestilling.

Bergen Pride March (ikke kall det en parade her) er som American Prides på 1970- og 80 -tallet, uten kjærlighet i det hele tatt og ingenting kommersialisert. Gutter med gigantiske bedriftsflåter og muskuløse kropper danser til EDM i Andesfjellene, en av de vakreste byene i Europa med minst stolthet og den mest betydningsfulle vennskapssaken. Ingen av demonstrantene marsjerte i gatene. I stedet hopper mange tilskuere rett inn, blir med på marsjen vår og vokser når vi passerer gjennom byen.

Uten den åpenbare voksensexen som mange American Pride fremmer, føler veldig unge LHBTQ + -folk – så vel som foreldre og medarbeidere – seg åpenlyst komfortabel med å bli med oss. Det er punkter hvor jeg ikke kan se hvem som er rar og hvem som er en partner.

Norge er en forfriskende forandring fra staten der Pride fremdeles tiltrekker predikanter, og vinker med skiltene “Du kommer til helvete”. (Oslo Pride er unikt inkludert; LHBTQ + -folk marsjerer ikke bare, men hverdagslige, cisgender -nordmenn støtter sine naboer.)

Bergen er en av de vakreste byene i Europa, som ligger i havnen bare minutter fra den vakre Fjordz. Norge er hovedstaden i Fjord i verden, med mange eksempler på smale innganger til sjøen. De er dannet av nedsenking av en bre -dal, og er vakre rester av en tidligere istid.

Rullesteinsgater, hus omgitt av fjell og nesten alt innen gangavstand, Bergen er en merkelig vennlig gammeldags skjønnhet. Et UNESCOs verdensarvliste, Bergen og regionen byr på en fantastisk blanding av fantastisk landskap, fantastisk historie og pulserende urbant natteliv.

Jeg kan ikke annet enn å bli forelsket majestetisk Bergens Tidende Avisbygning på King Olav V Square, som dateres tilbake til 1868. En av Bergens hovedattraksjoner – som du kanskje har sett – er den gamle bryggen Brigen, som ble gjenoppbygd etter en stor brann i 1702 og lagt til UNESCOs verdensarvliste. , Representerer regionens rolle som et internasjonalt handelssenter siden 1300 -tallet. Ombygd etter riktige metoder og materialer i en periode, er det et funksjonelt syn på den travle havnen i middelalderen.

Norge, som ble ulovlig diskriminert på grunn av seksuell orientering i 1981, har dype røtter, men leder verden. I dag regnes Norge som et av de beste landene i verden for LHBTQ + -rettigheter og likestilling. Eiendomsbevegelsen LGBTQ + er 70 år gammel.

Å besøke Norge heiser regnbueflagget med det norske flagget på grunnlovsdagen (i mai). Kong Harald V av Norge (ja, dette er et konstitusjonelt monarki, pliktene hans er hovedsakelig ritualistiske) i 2016 holdt han en tale der han sa: “Nordmenn er kvinner som elsker kvinner, gutter som elsker gutter og kvinner og gutter som elsker hver andre … i nasjonalsangen vår Når vi synger: ‘Ja, vi elsker dette landet’, må vi huske at vi synger om hverandre.

En spektakulær måte å se landet og dets folk med båt og to tog mellom Bergen og landets hovedstad Oslo. Reisen tar reisende gjennom Schnaufjord, “Fjordens konge”, den lengste og dypeste fjorden (6500 fot høye fjell), som fører til aktive isbreer og de høyeste toppene i Norge. Fjellene på toppen av breen stiger over det frodige jordbrukslandet og små landsbyer som ligger ved fjæra og på vannveiene.

I en av de merkelige landsbyene kan du gå av båten (deretter tog) og ta turen neste dag. Jeg overnatter i landsbyen Palestrand, hjemmet til St. Olav kirke (inspirasjon fra kirken Frossen) Faktisk ser hele Norge ut som live -skudd Frossen.

Jeg tar plommebanen (Flamspana), Som tilbyr en av de mest fantastiske togreiser i verden. Du er så nær panoramautsikten og de spektakulære fossene i Fjord at du faktisk blir våt av å spraye gulvet. Dette toget er på verdens bratteste faste jernbanespor, men selv noen som ikke liker høyder, vil glede seg over det. Togreisen fra Myrtle og Flam tar deg gjennom fjorder, elver, dype daler, snødekte fjell og små gårder og landsbyer over elven.

Store deler av Norge er innenfor polarsirkelen, noe som betyr at nordlyset (aka aurora borealis) kan sees i de fleste deler av landet. Siden jeg er her om sommeren, er det en midnattssol, en hendelse der solen aldri går ned. I Palestrand står jeg utenfor klokken 01.00 og undrer meg over den lille turlandsbyen omgitt av endeløst vann og grove steiner. Når bildene skyller over fantasien min, hjelper det meg å trekke meg tilbake til en annen form for avslapning. Det er lett å bli dverget av en slik naturlig skjønnhet når du blir konfrontert døgnet rundt uten nattemørke.

Jeg tilbringer en ettermiddag på Ciderhoset Palhome, et destilleri i Palestrand, som amerikanerne kaller “hard” cider og nordmennene cider. Ege Eitungjerde, som satte opp baren, driver frukthage og ciderkjeller, gir besøkende beskjed om cider og frukt, og fra en kjedelig grunnskoleturlignende følelse var det fascinerende å lære forskjellene mellom kobberstille og gjæring. Cider lar jeg smake etter en juice som er vanskelig å finne i USA

Ciderhosets “champagnemetode” (som har blitt brukt i ciderproduksjon siden 1600 -tallet) er vanskelig å etterligne en munter og effektiv hardcider.

For mer solid forbruk tilbyr food trucks og stands reinsdyrkjøtt og hval, men også thai, meksikansk og utrolig fersk sjømat.

Fisk og ost finnes i hver rett (laks er Norges nest største eksport), og noen steder tradisjonell lutefisk. Jeg spør en norsk enogenarianer på flyet (Norwegian Air er en nytelse) hvilken mat jeg bør spise mens jeg er på landet, og Ludfisk er hennes svar. Ludfisk blir syltet i tørr torskelever, deretter dehydrert, kokt og servert med smør. Du vil like det eller hate det. Jeg faller inn i sistnevnte leir.

Men i praksis er det det eneste jeg ikke liker. Fotturer, båtliv, kajakkpadling, hardblåst båtliv, høyt dyreliv (visste du at isbjørner finnes i Norge?), Holdningen om at ingenting er mulig hvis ånden din ønsker det. Fra den flytende luksushytta (Volta på den arktiske kysten) til Cantilever -hyttene på Stegen -skjærgården (slakteri) til hotellet ved sjøen som Old World Palace, er dette en destinasjon for alle som leter etter skjønnhet og eventyr. , Presidenter og artister siden 1752 (Quignus Hotel i Palestrand).

Norge krever mer enn ett besøk. Øyene og iskalde land tilbyr mye å gjøre. Ta en luksuriøs tur, snike deg til Thief Hotel i Oslo, klatre de 1.400 sherpa-laget trinnene til toppen av Vekatraba, og dra til en øde øy eller kjør et gammelt tog på en trehjulssykkel.

Eller bli i Bergen, den vakre byen der LGBTQ + -folk bor Det er, I stedet for å kjempe for å være det, kunne den globale epidemien ikke lindre stoltheten. I stedet for å avlyse arrangementet, flyttet arrangørene fra land til sjø og begynte sin første Pride -båtparade.

Girl in Red (søster Mary Ulven), det uoffisielle og uventede globale eventyrkvinneikonet, kan ha skrevet de fleste sangene hennes hjemme i Oslo, men hun reiste til Bergen for å spille inn sitt nye album, Hvis jeg kan gå stille. Filmen filmer musikken til Wolvens solosamtaler på veien under den åtte timer lange norske turen, og forteller oss alt vi vil si til andre, men bare til oss.

“Å kjøre bil er en merkelig ting,” sier Ulwen. “Det gir meg denne fantastiske følelsen av frihet. Jeg liker å snakke med meg selv, så mesteparten av tiden, hvis jeg ikke hører på sangene mine, vil jeg svare i bilen. Til veien. Det gir deg litt plass til hodet.

Faktisk, kort sagt Norge. Uansett hvor du snur deg, gir hvert eventyr du tar deg litt plass.

Dette er en del av reiseguiden UteMoteutgaven av 2021. Denne utgaven ble publisert i aviskioskene 16. august 2021. For å få din egen kopi direkte, Abonner for å støtte rare medier – Eller last ned din til Amazon, Kindle, Nook eller Apple News.