Norge: En parlamentarisk kommisjon fordømmer samers assimilering

Samene ble bosatt i de arktiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland, hvor de levde i tusenvis av år som reindriftsutøvere, jakt, fiske og sanking, og led under virkningene av snikende kolonialisme.

der Sannhets- og forsoningskommisjonen Etablert av Stortinget i 2018. Formål: Å undersøke tidligere politikk rettet mot urfolk som samene helt nord i Norge.

Torsdag trakk han tilbake deler av avgjørelsen sin basert på vitneforklaringer samlet inn fra mer enn 760 av disse personene.

Realiteten er at Norge ikke gjør det […] Dens historie med behandling av minoriteter er noe å være stolt av Det sa kommisjonspresident Dagfinn Hoybreton.

Han bemerket også at mange urettferdigheter forårsaket av samer fortsatt ikke er allment kjent i offentligheten.

Stammespråk ble degradert

Fremfor alt peker uttalelsen på prinsippet Fornorskning Brukt av myndigheter for å integrere stammefolk.

I rundt et århundre, siden 1850-tallet, har disse i betydelig grad miskreditert bruken av andre språk enn norsk i regionen.

Mange har sluttet å bruke originalspråket og har valgt norsk Høybråten sa at samiske språk og andre minoritetsspråk nå er på randen av utryddelse.

Stortingets formann, Masood Karahkhani, minnet om at kommisjonen ble opprettet fordi representanter mente at Norge ikke tok de nødvendige skritt for å beskytte sine urfolk. I dag har vi bekreftet dette seriøst. han sa.

I nabolandet Sverige pågår en lignende innsats Sannhetskommisjonen Også lansert nylig.

Siden februar har dets eksperter vært i møte med samene i det skandinaviske fjerne nord for å samle deres vitnesbyrd og starte en lang minneprosess rundt de hundre år gamle prøvelsene mot dette urbefolkningen.