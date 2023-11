Norge: En professor forsvarer snus

Forskeren har sendt inn en klage til Folkehelseinstituttet på uredelige studier av forskning utført av Folkehelseinstituttet.

Flere metodiske feil

1. september la Folkehelseinstituttet fram resultatene av en studie Laget en lyd. Ifølge ham øker snusbruk risikoen for spiserørskreft med tre ganger og risikoen for kreft i bukspyttkjertelen med to ganger. I et land med 15 % av daglige snusforbrukere (sammenlignet med 8 % av røykerne), skremte denne nyheten publikum.

For noen dager siden ba emeritusprofessor Erik Nord om audiens hos flere norske forskningsinstitutter som har som oppgave å bekjempe uredelige vitenskapelige studier. Analysen fra Folkehelseinstituttet vil ifølge ham gi informasjon «Falsk og skremmende for publikum»Og vil være en strategi «Aktivisme maskert som autoritativ forskning».

Det bør iverksettes tiltak mot de involverte i slike brudd.Professor Eric Nord

Han peker på flere metodiske feil i kjernen av studien han klager på, og at den ignorerte resultatene fra annen forskning hvis resultater ikke gikk hans vei. I tillegg vil snusen som brukes til å utføre forskningen være annerledes enn det nordmenn konsumerer i dag, spesielt siden den vil inneholde mye mindre kreftfremkallende stoffer.

Spurt av Norsk TV-kanal TV 2, verken teamet eller hovedforfatteren av den aktuelle studien ønsket å kommentere. Professorens klage skal nå etterforskes.

