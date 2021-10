“Norge er bedre når du trenger å modifisere” – Sportsinfo – Ski

…









Fordeler Norge?

Vi vil vente til slutten av OL før vi gir virkelig kreditt til verdens beste bioteknologiske rapporter, men en ting er sikkert: teamets teknikere er mange, erfarne og har potensial til å vokse økonomisk nødvendig for et bredt spekter.

Russiske teknikere sier at nordmenn kjøpte lastebiler fulle av fluorvoks i fjor for å beslaglegge aksjer før neste forbud.

Det er umulig å vite om dette er sant, men det sies alltid at det ikke er røyk uten ild.

Det neste OL -møtet vil åpenbart være et stort mål for alle lag, og voksing vil spille en stor rolle på denne banen, og ikke alle lag er klar over denne snøen.

“Vi har fortsatt bilder av ruten filmet fra en snøscooter med GPS -koordinater. Dette gjør at vi kan kjenne profilen og ruten.” Darjee forklarer Bowe til TV2.

“Vi andre har ingen informasjon. Det vil være likt for alle. Jeg tror dette er en fordel for oss fordi våre teknikere er de beste i verden når det gjelder tilpasning.”

Hans bror Johannes legger til den samme ideen, ett lag: “Å få voks er det viktigste og virkelig å tilpasse lysene våre vil gi oss en fordel.”

Vitenskapen om norsk skisport er kjent for alle, men de er ikke tull.

På OL i Sotsji 2014 kom Dora Berger og Emil Swenton inn på topp 10 under skiskytespurten og den utrolige konkursen i langrennsstafetten, spesielt med dame- og herrelaget, vokste ut av fullstendig fiasko!