Norge gjør sin siste kullgruve til et feriested for å legge til i listen over må-se destinasjoner. Han demonterer området stykke for stykke og omdanner det til en nasjonalpark som er dobbelt så stor som Grand Teton nasjonalpark i Wyoming – som er en del av et av de største intakte tempererte økosystemene på midten av breddegraden i verden.

Landet har som mål å gjøre Van Mijenfjorden i Svalbard-skjærgården til den best forvaltede hylende villmarken i verden der isbjørner, seler og andre arktiske arter kan trives. Det sier ekspertene området er et av de mest motstandsdyktige under trusselen om klimaendringer, noe som gjør det til et utmerket sted å beskytte dyrelivet.

I dag er Lunckefjell-gruven, som er en del av Sveagruvan gruvesystem på Svalbard, det mest ikoniske eksemplet på regionens pågående transformasjon: fra en skjærgård med en økonomi basert på kullgruvedrift til en fremtid etter gruvedrift. Utvikling.

Svalbard Gruvedrift startet på 1870 -tallet, Den blomstret deretter i de første tiårene av 1900 -tallet og ble basen for flere norske og sovjetiske / russiske kullgruveoppgjør som gjenstår den dag i dag. På midten av 2000-tallet favoriserte stigende fossilt brensel og mineralpriser industrien. De påvirket til og med det norske delstatsselskapet Store Norske til å investere i Lunckefjell til en kostnad på over en milliard kroner.

Imidlertid falt høye priser og den norske staten svarte med å stoppe produksjonen på Lunckefjell før den i det hele tatt startet. Etter et århundre med kullgruvedrift under det statlige monopolet, selv om presset av klimaendringer økte i det 21. århundre, regjerte regjeringen kunngjorde et moratorium i 2016. Dessverre er ikke skjebnen til Lunckefjell -gruven unik i gruvehistorien, spesielt ikke i dag.

Nå er bredden av Svalbard overfylt med forlatte gruveboplasser og mulige forlatte leirer. Et team på ti REXSAC -forskere var interessert i denne situasjonen. De bestemte seg for å studere hvordan befolkningen på Svalbard er og planlegger å møte disse utfordringene. De skrev i en pressemelding knyttet til undersøke:

Til syvende og sist vil vi finne ut under hvilke omstendigheter rester av tidligere gruvedrift kan bli en ressurs for bærekraftig postindustriell framtid i Arktis. I to uker gjennomførte vi intervjuer og dokumenterte bygde miljøer i fire forskjellige gruveboplasser på Svalbard: Longyearbyen, Sveagruvan (norsk), Barentsburg og Pyramiden (russisk). Vi snakket med representanter for gruve- og logistikkfirmaer, ingeniørkonsulenter, arbeiderorganisasjoner, reiselivsbedrifter, statlige og kommunale myndigheter, museer og representanter for vitenskapelige miljøer. Naturligvis hadde forskjellige aktører forskjellige visjoner og ambisjoner for fremtiden på Svalbard, men på et generelt nivå er det få som tror på en gjenoppblomstring av kullgruveindustrien. Fremtiden er etter gruvedrift, og fremtidsvisjoner trekker seg rundt to hovedaktiviteter: turisme og vitenskapelig forskning.

Det sublime naturlandskapet vil være hovedmagneten for økoturisme. Vil karakteristisk en geopark, syv nasjonalparker, 15 fuglereservater og seks reserver som dekker to tredjedeler av de 23 500 kvadratkilometer (61 000 kvadratkilometer) øygruppen øyer, fjell, fjorder og isbreer. Tre tusen isbjørner bebor området gjennom året, og på sensommeren hekker mer enn 20 millioner fugler av 80 arter på Svalbard.

Van Mijen Fjord er en viktig jaktplass for isbjørner fordi den har havis hele året. I generasjoner har Svea -gruven lastet skip med kull inn i fjordkløften, men nå blir den demontert for å sikre at området kommer tilbake til en uberørt natur.

I juni publiserte den norske regjeringen en pressemelding kunngjør utvidelsen av den eksisterende Nordenskiöld Land nasjonalpark til å omfatte fjorden. Tiltaket vil skape ytterligere 1 925 kvadratkilometer (2 914 kvadratkilometer) villmark kalt Van Mijenfjorden nasjonalpark.

Minister Sveinung Rotevatn sa:

Målet vårt er at Svalbard skal være et av de best forvaltede villmarksområdene i verden. Det krever at vi iverksetter tiltak for å takle klimaendringer og presset forårsaket av økt trafikk. Beskyttelsen av Van Mijen -fjorden og omgivelsene er en direkte reaksjon på dette.

de grenser av den nye parken møter de i den eksisterende Sør-Spitsbergen nasjonalpark, noe som gjør det enkelt for besøkende å se begge.

Forskning, læring og bevaring

Longyearbyen -bosetningen håper å øke utdannings- og forskningsaktivitetene. Målet er å doble påmeldingen på The Universitetssenteret på Svalbard og tilby ulike arktiske vitenskapelige studieprogrammer. Området er også hjemsted for andre fasiliteter, inkludert:

The Svalbard Global Seed Vault: World’s Definitive Crop Conservation Facility Against Climate Change;

de Svalbard satellittstasjon (SvalSat) – verdens største kommersielle bakkestasjon som gir mye av verdens meteorologiske og atmosfæriske data;

Og Arktisk verdensarkiv – som inneholder en samling av uerstattelige digitale artefakter fra over 15 bidragende land og GitHub Arctic Code Vault som inneholder 21 TB med åpen kildekode for å bevare åpen kildekode -programvare for fremtidige generasjoner.

En annen bemerkelsesverdig turistattraksjon er amerikaneren Benjamin Vidmar. Polar permakultur – Longyearbyens første utendørs drivhus ble et stort bærekraftig matprogram som leverte urter og grønnsaker til supermarkedet og lokale restauranter. Det har også turer for mennesker som er fascinert av arktisk jordbruk.

Arktiske klimaendringer

Økoturisme blir også raskt populær blant mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i verden. For eksempel, båttur Gi folk muligheten til å seile og rydde opp i søpla som har kommet inn fra Atlanterhavet. Og cruiseskipene som stopper der, kjører på drivstoff laget av død fisk.

Alle typer selskaper har fokusert på å være miljøvennlige og takle klimaendringer. For eksempel er Svalbarði et vannselskap i Longyearbyen -utposten på Svalbard, som jobber for å være en stabil og økologisk positiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Han skrev i et blogginnlegg:

Vi startet Svalbarði for å være en del av overgangen til en bærekraftig økonomi som beskytter de arktiske øyene vi elsker. Vi har oppnådd karbonnøytral sertifisering ved å oppveie alle våre karboninnleggelser ved å støtte infrastrukturprosjekter for rent vann i Uganda og Malawi og vindkraft i Kina. Vi gir også tilbake for å beskytte oss selv mot risikoen for klimaendringer ved å donere til Global Seed Vault sitt bevaringsarbeid for biologisk mangfold, som allerede har reddet avlinger truet av borgerkrig i Syria. Og mens medieoppslag ofte fokuserer på hvordan vi, som mange på Svalbard, er litt eventyrlystne og eksentriske, setter vi alltid Svalbard -utdannelse og grunnarbeidet for å bekjempe klimaendringer som er gjort her som et sentralt mål. Som en familiebedrift som våger seg ut i ørkenen for å samle biter av isfjell de siste dagene før de smelter i sjøen og forverrer havnivåstigningen, er vi alle godt kjent med raskt skiftende elementer i miljøet. Vi ønsker å spre budskapet om hvordan menneskene som bor her aktivt omfavner det som kanskje er det viktigste og dristigste polareventyret i historien for å holde området rent for menneskehetens fremtid. Etter hvert som kullindustrien og historiene om de som jobbet i gruvene i et århundre forsvinner i minnet, driver menneskene som lever i det siste samfunnet før Nordpolen overgangen for å gjøre denne norske månekolonien til en bærekraftig utpost i verdens innsats for å bekjempe klimaendringer.

Det er en dokumentert faktum at Arktis opplever mer dramatiske klimaendringer enn noen annen region på planeten. Den står overfor landendrende situasjoner, fra smeltende isbreer og krympende sjøis til raske endringer i økosystemer og endringer i havets egenskaper og atmosfærisk sirkulasjon.

Dessverre har arktiske klimaendringer store globale konsekvenser. Alle regioner på jorden er knyttet til sirkulasjon i havet, atmosfæriske, meteorologiske og klimatiske mønstre. Det som skjer i Arktis påvirker globale forhold som havforsuring, stigende havnivå, endrede værmønstre (som monsunen) og smeltende permafrost (som frigjør klimagasser). Derfor er arktiske klimaendringer relevante for klima og vær i land så langt unna som India.

Så Norges innsats på Svalbard er gunstig for hele planeten!