«Norge er et ekte filmsett! »

Tilbake i Lorraine, Mannskapet husker de fantastiske landskapene. «Vi passerte et filmsett! Lofoten i Nord-Norge er utrolige. Det er fjell, snø, hav, og vi passerer gjennom en helt tom og vill steppe. Der krysser reinen veiene! Hver 5. kilometer er det et hus hvor fisken tørkes ute. Det er virkelig vikingkultur. Det er en viss aura over disse landene, sier Kathy Fischer.

Retur… med fly

Etter å ha tilbakelagt 6551 km med presisjon, nekter Volvo 240 stasjonsvogn å gjøre mye. «Vi krysset den finske grensen. En elektrisk del sviktet og smeltet 3 batterier på en dag. Mekanikeren gjorde det han kunne, men delen var ikke tilgjengelig. Bilen vår ble i Estland og vi fløy tilbake. Nå er det fikset og vi får det! Uten å gå hele veien, drivstoff Budsjettet eksploderer: €1700 for å fylle tanken! «Vi fylte to ganger på vår lengste etappe, 790 km gjennom de norske fjordene. Og bensin koster €2,90 literen i Norge. Det er dyreste vi noen gang har funnet! Klar til å sette av igjen for et nytt rally? «Ja. Uten å nøle!»