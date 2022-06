Norge er et stort slag mot forurensende fossilt brensel

Norge, verdens største suverene eiendomsfond, kunngjorde fredag ​​at de trekker seg fra oljeselskapene for å redusere eksponeringen mot skandinavisk svart gull, som mates av petrodollar. Hvis denne beslutningen er diktert av økonomiske og miljømessige hensyn, vil oppsigelsen av en investor verdt over 1000 milliarder dollar absolutt bli ansett som et stort slag for forurensning av fossilt brensel.

«Målet er å redusere virkningen av vår generelle formue på den permanente nedgangen i oljeprisen,» sa finansminister Shiv Jensen i en uttalelse.

Denne avgjørelsen vedrørende olje «forsknings- og produksjonsselskaper» følger anbefaling fra Norges Bank for denne effekten.

Ansvaret for å forvalte de massive ullsokkene, ofte kjent som «Oljefondet», vakte oppsikt i november 2017 da det ble hevdet at for å redusere utstrømmingen av offentlige midler, burde svart gull fases ut. I 2014.

Norge er den største produsenten av hydrokarboner i Vest-Europa. Den representerer halvparten av olje- og naturgasseksporten og 20 % av statens inntekter, som bidrar til det suverene fondet som Oslo finansierer budsjettet.

Ved utgangen av 2018 hadde fondet omtrent 37 milliarder dollar i aksjer i sektoren, med betydelige eierandeler i Shell, PP, Total og ExxonMobil.