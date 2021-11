Norge er i kraft, bluesen beholdes

På deres land dominerte de norske skiskytterne Suzuki Sprint som ble arrangert før verdenscupstart. Howard Bacon vant over Howard Bogotweed og Darjeeling. Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin og Simon Desthieux tok de 10 beste plassene.

Hvis Julia Simon står alene i kvinneløpet, Nordmennene har satt rekorden rett. Med skiskyting-VM bare to uker unna, presset sistnevnte tempoet inn i sprinten som ble arrangert på Sjusjøen denne lørdagen. Hvis Emilian Jacqueline ble installert på toppen av trappen i den andre ringen på 3300 meter, Seward Bacon brukte sin feilfrie skyting for å gjenvinne førsteplassen og Howard motarbeidet Bogotweeds retur. Sistnevnte, til tross for at han gjorde en feil på det stående skuddet, ble nummer to innen ti sekunder bak vinneren og avanserte forbi sin senior Darjeeling. I fraværet av sin bror i dette pre-season-løpet, endte medlemmet av det norske laget som ble kronet til verdensmester forrige sesong i Pokljuka på tredjeplass i mer enn ti sekunder.

The Blues fant sted, men var ikke vinnere

Det skal sies at Norge har monopolisert de fem beste plassene i denne spurten. Faktisk, med hver sin tydelighet, ble Johannes Dale og Erland Zondegord nummer fire og fem. Med sju på topp ti hevdet Norge sin slagkraft … men De resterende tre plassene i topp 10 ble tatt av franskmennene! Quentin Fillon, som gikk ned i vekt fra start på grunn av en feil i bronseskuddet, kom seg etter andre bane mot Milette-målene og avanserte til og med til fjerde. Sisteomgangen om bronsemedaljen ble komplisert av massestarten til den siste verdenscupfinalen om sjetteplassen. Etter å ha tatt ledelsen i starten av løypa eksploderte Emilian Jacqueline med to feil i finalen om åttendeplass kort tid før Simon Destux, under et stående skudd. Fabian Claude endte i mellomtiden på 26. plass med tre skuddfeil, samt Anton Quinnot, som var 31. på målstreken. The Blues vil ha en sjanse til å få selvtillit under søndagens massestart.

Skiskyting / sprinthopp (H)

Endelig klassifisering – lørdag 13. november 2021

Syvert Bacon (NOR) 1- 24’27”4 (0 feil per kamp)

2- Howard Buckwheat (NOR) 9”5 (1)

3- Darjeeling Po (NOR) 10”6 (1)

4- Johannes Tale (NOR) 13”5 (0)

5- 17”2 (0) hos Erland Zondecord (NOR)

6- Quentin Fillon Maillet (FRA) 19”7 (1)

7- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 21”5 (0)

8- Emilian Jacqueline (FRA) 23”5 (2)

9- Simon Testius (FRA) 33”6 (1)

10- Johann-Olav Patten (NOR) 36”8 (1)

⁇

26- Fabian Claude (FRA) 1’37”3 (3)

⁇

31- Antonin Quiconat (FRA) 1’44”1 (3)

⁇