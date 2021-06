Norge er ikke bedre forberedt enn olje, gass for hydrogen og sjøluft

Generelt syn på borestedet, det første av fire oljefelt som ble etablert i feltet av Norges maritime maritime Johann Sverdruf under første fase av utbyggingen, nær den vestnorske butikken 4. september 2017. REUTERS / Nerijus Adomaitis

Norge satser på hydrogen og sjøvann for energiomdannelse, men vil fortsette å utvinne olje og gass, sa den sentrale høyrestyret da den la fram sin langsiktige energistrategi fredag.

Norge, Europas nest største olje- og gassprodusent, har sagt at de vil fortsette å utstede lisensrunder og tilby forskningshektar til energiselskaper.

“Hovedmålet med regjeringens petroleumpolitikk – å tilrettelegge for lønnsom produksjon i olje- og gassektoren på lang sikt – er fortsatt fast,” sa Petroleum- og energiminister Tina Bru på en pressekonferanse.

Han la til at Norge ville bruke vannkraft fra land for å redusere utslipp fra det omfattende maritime nettverket av olje- og gassbaser, men at petroleum ikke ville være drivkraften i en økonomi som en gang eksisterte.

“Vi vil legge til rette for at den fremtidige norske olje- og gassindustrien skal kunne levere produksjon med lavere utslipp innenfor rammen av klimapolitikken,” sa Prue.

