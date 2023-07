«Norge er ikke det samme som i november»

Espoirs-trener Sylvain Ripoll og kaptein Maxence Caqueret svarer på spørsmål fra journalister i forkant av kampen mot Norge i Cluj (20:45, W9 og beIN SPORTS 1).

Sylvain Ripoll

«Kvaliteten på teamet vårt gjør det mulig å ta med sykluser»

Tilstedeværelse av slektninger i Romania

«For eksempel, etter møtene ønsket vi å ha denne nærheten mellom spillerne og deres familie og venner. Jeg satte meg i deres sted, muligheten til å bli støttet av hans slektninger på stedet og det er vanskelig å ikke kunne gi dem et øyeblikk.Selvfølgelig må det være innenfor en viss ramme og testens levetid Ikke å okkupere, den er godt utformet av personalet og forbundet og tilbakemeldingene fra alle parter har vært gode så langt.

Tilbake til Italia og fokus på Norge

Den første seieren mot Italia var avgjørende for å komme godt i gang og sette et positivt momentum. nå,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Foran trekningen er denne gruppen ikke bare en fransk-italiensk kamp: i morgen skal vi ha en stor kamp mot Norge, som er et godt lag. Kvaliteten på teamet vårt gjør det mulig å ta med rotasjoner uten å redusere størrelsen på de elleve på gulvet. Jeg vil ikke gjøre en sammenligning mellom novembers kamp mot Norge (1-1 uavgjort) og kampen som venter oss i morgen. Parametrene er selvsagt forskjellige, men det er fremfor alt at det norske personellet ikke er det samme, de har gjenopprettet de betydelige offensive kreftene som var fraværende. Det blir et helt annet miljø.

Hans kommentar til starten av turneringen

Jeg fokuserte virkelig på å analysere lagene i gruppen vår, selv om jeg nødvendigvis så kampene fra begynnelsen av turneringen. Det er bekreftelser, spesielt med Spania, men det er også lag som ikke bør undervurderes, som Georgia som slo Portugal. Det har nok en gang bevist at ingen skal undervurderes.



Foto av Arthur Ballen

MAXENCE CAQUERET

«Vi er en sammensveiset gruppe.»

Dens prioritetsnivå

«Ærlig talt, jeg har ikke en preferanse for min posisjon på banen. Jeg kan utvikle meg i tre posisjoner i en 4-3-3, mens jeg er i to vaktposter i en 4-2-3-1. Vi er en lag, vi har mye talent, så før og etter kamper er det en mulighet til å bytte spillere eller formasjoner. Dette mangfoldet er en fordel, men for meg er det viktigste for andre å hjelpe laget så mye som mulig.

Kvart siste mål

Målet vårt er å vinne alle kampene våre, noe som tar oss til topplasseringen i gruppen. Dette vil gi flere fordeler: å bli i Cluj i kvartfinalen og unngå trafikk og reiser. Vi må bekrefte det vi gjorde mot Italia, en seier garanterer oss ikke kvalifisering eller førsteplass.

Overføringsvindu

Etter å ha snakket med mange av kollegene mine om dette, er jeg sikker på at det kan plage noen av dem. Men for å være ærlig med deg, under diskusjonene våre ble vi enige om å sette denne åpningen av overgangsvinduet til side og fokusere helt på euroen. Igjen er vi et sammensveiset lag og det er det som gjør oss sterke. I tillegg, for de som trenger å bytte klubb, er denne kampen en fin mulighet til å vise seg frem. Uansett, vi må være gode og forhåpentligvis snakker vi ikke om overgangsvinduet igjen før 9. juli (smil)».