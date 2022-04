Norge er klare til å ta imot elbilen, Frankrike henger fortsatt etter

(EDX Daily Up) – Det er fortsatt store forskjeller i Europa i enkelte lands interesse for elbilen. Mens land som Tsjekkia eller Polen fortsatt har mye arbeid å gjøre, ser Norge ifølge en publisert studie ut til å være det landet som er mest klar til å oppnå sin energikonvertering til all elektrisitet veldig raskt. Langtidsleiespesialist LeasePlan.

Dette Studere Norge beviser i dag at det er det europeiske landet som er mest klar til å ta imot elbilen massivt.

Med ankomsten av nye modeller i alle markedssegmenter, fra små bybiler til store sportsbiler, sedaner og SUV-er, fortsetter salget av elektriske kjøretøy å vokse overalt. Norge bør på sin side bli det første landet i verden som oppnår 100 % salg av elektrifiserte kjøretøy i år. Norge og Storbritannia er svært opptatt av energikonvertering for all elektrisitet takket være fullskala bistand og skattelettelser.

På den annen side, i de fleste land bortsett fra Nederland, er det for øyeblikket ingen ladeinfrastruktur tilgjengelig for å møte behovene til denne nye marinen.

Merk at Frankrike rangerer 11. av 22 land som er undersøkt med en indeks på 27/50. Lagene i Tsjekkia og Polen avsluttet marsjen med 13/50.

De første 10 europeiske landene er klare til å gå over til elektrisitet

1. Norge (42/50)

2. Nederland (37)

3. Storbritannia (35)

3. Østerrike (35)

5. Sverige (34)

6. Belgia (31)

7. Finland (30)

8. Tyskland (29)

8. Luxembourg (29)

10. Irland (28)

Indeksen (50 av 50) beregnet av LeasePlan er basert på tre faktorer: registrering av elbiler, utvikling av infrastruktur knyttet til lading av disse kjøretøyene, og statlige insentiver i hvert land som er undersøkt.