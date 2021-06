Norge er klare til å undertegne Brexit-handelsavtalen med Storbritannia

EFTA forhandler kollektivt til den siste fasen av handelsforhandlingene, når hvert land håndterer den siste hånden i tråd med sin spesifikke nasjonale interesse.

Kilder antydet at avtalen med Norge var over, men forhandlingene med andre land er ennå ikke avsluttet, selv om det ikke forventes å være et tema på dette stadiet.

I henhold til avtalen vil fiskimporten fra Norge og Island øke, noe som forventes å bli fanget i dag (FRI) eller i morgen.

Storbritannia importerer mesteparten av fisken den spiser fra Norge og Island, inkludert torsk, oppdrettslaks og hyse. Storbritannia eksporterer mesteparten av eierandelen til EU.

Nord-Atlanteren er et knutepunkt for britiske fiskeinteresser da det leverer Cote og Haddock til britiske fiske- og chipsbutikker.

Den britiske fiskeforedlingsindustrien, som støtter 18 000 innenlandske jobber, er avhengig av import. Avtalen er forstått for å redusere toll på norsk og islandsk import i bytte for ekstra tilgang til britiske osteprodusenter og bønder.

Fiskeindustriens kretser, knust av Brexit-samtalene, sa at suksessen med avtalen ville avgjøre hva britiske eksportører ville bringe.

Eksporten av norsk fiske til EU blir utsatt for noen avgifter, og enhver avtale vil bli gransket for å se om Oslo har en bedre avtale med London enn Brussel.

Den nye handelsavtalen inkluderer ikke tilgang til britisk eller norsk fiskevann. Forhandlingene om en egen fiskeavtale kollapset 1. mai.