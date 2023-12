Norge er ubeseiret, men de blå er fortsatt nummer to på stafetten

Ingenting kunne gjøres mot Johannes Boe og Norge, men Blue Stafetten presterte likevel på en respektabel plass på andreplass, noe som gir dem håp for resten av sesongen.

Etter at de franske kvinnene sank i går, var det herrenes tur til å prøve lykken på stafetten på Østersund. Men den beste individuelle blå på søndag, Emilion ClaudeSiste liten pakke. Eric Perot, Emilion Jacqueline, Fabian Claude Og Quentin Fillon Maillet Vi siktet mot pallen, men da vi kom inn i denne stafetten var vi fortsatt i det ukjente.

Dette er imidlertid ikke hans første stilling Erik Perot Presset var fortsatt på, laget hans måtte komme godt i gang. Med bare en liten hakke har prospektet ikke noe problem. Men hvis vi frykter at han skal være skjelven på beina, blir det ikke slik, for han vil bare ta ett valg for å fullføre sin beste spalte på andreplass!

raskt, Emilion Jacqueline Ski var førende, så det var mulig å kjøpe uavgjort i Prone uten å betale for mye. Fordi han utmerket seg på banen og ledet stillingen. Bortsett fra denne gangen vil han bruke to ekstra baller og gå på skøyter på sin siste runde. Midt i løpet var imidlertid de blå 20 sekunder bak nordmennene.

Et gap som uunngåelig ble større etter hvert som det passerte Johannes Poe. Nordmannen, Imperial på ski, avsluttet jobben med et supersonisk stående skudd som nærmest sikret laget hans seier. Fabian ClaudeHan imponerte ikke i skytingen, med tre valg totalt, men en flott siste runde på ski gjorde at den andre tyskeren nærmet seg mindre enn ti sekunder.

Den siste personen som tente lampen, Quentin Fillon Maillet Måtte være sterk for å forsvare scenen. Han kom innenfor et hårs rekkevidde for å nå strafferingen, men han ville gjøre sitt beste ved å slippe løs et stort stående skudd for å overliste tyskerne og bli nummer to bak de urørlige nordmennene. Et godt tegn for resten av vinteren.