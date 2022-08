Norge er villig til å konvertere sine gjeldspapirer til kapital

Norge kunngjorde tirsdag at de ønsker å forlate det slitende flyselskapet SAS og gå tilbake til kapitalen, fire år etter at de sa at de planlegger å konvertere gjelden til selskapets aksjer. «Med tanke på selskapets situasjon, (…) under visse betingelser, kan vi bli enige om å konvertere nåværende gjeld til egenkapital.Det sier næringsminister Jan Christian Vestre i en uttalelse.

Men, «Den norske regjeringen vil ikke hente inn ny kapital og vil ikke være en langsiktig eier av SAS«, understreket statsråden. Den norske regjeringen solgte gradvis sine SAS-aksjer mellom 2016 og 2018 og gikk helt ut av det skandinaviske flyselskapets hovedstad.

Økonomiske problemer og personalmangel

SAS måtte imidlertid stille en garanti på 1,5 milliarder norske kroner (154 millioner dollar) under pandemien for å sikre flyselskapets kontantstrøm, som har blitt hardt rammet av reiserestriksjoner. Men med diskusjoner i gang for å kutte kostnader på grunn av sine økonomiske problemer fra november 2021, står selskapet, som andre, overfor mangel på ansatte. SAS måtte i begynnelsen av mai melde at de ville kansellere nærmere 4000 flyvninger i sommer.

Da SAS-ledelsen innså at selskapets overlevelse var truet, annonserte SAS-ledelsen en spareplan i februar.SAS fremI begynnelsen av juni ble nesten én milliard euro lagt til gjennom et kapitaløkningsprogram. Den planlegger også å konvertere eksisterende gjeld til obligasjoner, opptil 2 milliarder euro.

SAS sine viktigste interessenter er den svenske og danske regjeringen

For tiden er den svenske og danske regjeringen SAS» største aksjonærer, som hver eier 21,8 % av selskapet. Den danske regjeringen sa i midten av juni at den var klar til å avskrive gjeld og betale kontanter inn i selskapet, øke sin eierandel til 30 % og avskrive 3,5 milliarder kroner (omtrent 470 millioner euro) selskapet skylder. ham. Sverige kunngjorde på sin side i midten av juni at de nektet å delta i kapitalutvidelsen, men gikk med på å konvertere eksisterende gjeld til kapital. I andre kvartal fikk SAS et nytt nettotap på 1,5 milliarder kroner (omtrent 150 millioner euro) mot 2,4 milliarder kroner i samme periode i fjor.