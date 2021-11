Norge etablerer Menneskerettighetsbanneret

LE Scan Game – I forkant av kampen mot Nederland slapp det skandinaviske utvalget en melding om støtte til arbeidsinnvandrere på VM-byggeplasser i Qatar.

Fem måneder etter fordømmelsen av vilkårene til arbeidsinnvandrere på byggeplassene for VM 2022 i Qatar, har det norske utvalget igjen fått skylden. Før VM-kvalifiseringskampen mot Nederland (1-1) satte de skandinaviske spillerne opp et banner som hedrer menneskerettighetene til migrantarbeidere. “Et rettferdig spill for arbeidsinnvandrere. Menneskerettigheter på og utenfor banenLes videre for denne plakaten som spillerne har.

Qatar står ikke noe sted på dette banneret, men gasslandet er faktisk målet for denne protesten, som også har som mål å legge press på FIFA, og dermed kreve det fra landet som regulerer arbeidernes rettigheter i dette landet. The Guardian rapporterte at 6500 arbeidere hadde blitt drept på byggeplasser siden tidlig i 2010, og hadde blitt tildelt verdensmesterskapet. Et antall Qatar har nektet.

Supportere viser også et banner

Disse avsløringene fikk mange norske klubber til å vurdere å boikotte konkurransen, foranlediget av supportere som samlet seg på sosiale nettverk for å fordømme arbeidsforholdene i Qatar. Onsdag kveld støttet en del av publikum soldatene på plenen ved å sette opp enda et banner: “Menneskerettigheter for arbeidsinnvandrere.⁇

Banner av norske supportere. Fredrik Varfjell / REUTERS

Spørsmålet om boikott ble seriøst vurdert av Norges Fotballforbundui innkalte til ekstraordinær forsamling om saken i juni i fjor. Det ble også foretatt en avstemning. 368 norske fotballrepresentanter avviste boikotttanken og 121 tok til orde for den.

