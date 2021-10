Norge, Europas største oljeprodusent, tar et nytt skritt mot å stoppe fossilt brensel

Norsk økonomi vannes med olje. Landets første industrisektor har vært i tvil siden resultatene av det siste forsamlingsvalget. Koalisjonen er fast bestemt på å bringe den fremtidige statsministeren til slutt – mer eller mindre – for all oljeleting. Norges suverene formuefond har allerede blitt lansert ved å ekskludere fossilt brensel.

Stortingsvalget i Norge 13. september er et stort slag for Europa. Etter nesten åtte år med konservativ regjering, ønsker en venstrekoalisjon som kommer til makten som statsoverhode å redusere rollen som landets viktigste oljesektor. Den støtter BNP, opptil 14% av BNP. Til tross for fallende produksjon, trekker Norge ut 1,8 millioner fat om dagen og er den 15. største produsenten på planeten.

Fossilt brensels plass i norsk økonomi er sentral i den norske lovgivningskampanjen. Midt på sommeren reiste frykten for IPCC -rapporten om klimaet spørsmål om sosiale ulikheter. “Norge sender en klar melding: Valg viser at det norske folk ønsker et bedre samfunn“Den neste statsministeren er Labour Jonas Kahar Stoyer, som leder en koalisjon av fem venstreorienterte partier,” sa han.

Sovereign Wealth Fund er allerede involvert

Hvis alle partier, inkludert Høyre, ønsker å redusere svartgullets rolle i økonomien, varierer tidslinjene. For flertallet er gradvis avgang over mange år et spørsmål. Dette segmentet representerer 160 000 ansatte, noe som gjør det til den største befolkningen på 5,4 millioner. På den annen side, til Environment Group MDG, en av koalisjonspartnerne, må vi umiddelbart stoppe all oljedrift. Det gjorde det også til en betingelse for partiet å gå inn i regjeringen under denne betingelsen.

Dette gradvise skiftet bort fra fossiler er allerede i gang. Det er det nasjonale suverene formuefondet, det største i verden. Med eiendeler verdt over 1 1775 milliarder, samlet han formuen på olje. I 2015 ba imidlertid Norges Bank, som forvalter midlene, med enstemmig støtte fra parlamentsmedlemmer ham om å ekskludere gruve- og energiselskaper. Kull representerer en avkastning på mer enn 30%.

I 2019 vil det norske parlamentet igjen oppfordre disse midlene til å gå et skritt videre. Ikke bare er eksklusjonsgrensen for kull redusert. Men fremfor alt, mest symbolsk, godkjente parlamentet gradvis uttak av kapital fra selskaper som eksporterer og produserer olje og gass. Tiltaket retter seg mot 134 selskaper i energisektoren, for eksempel den amerikanske Chezbeak, kinesiske CNOC eller French Moral et Prom. På den annen side ble de største hovedfagene involvert i fornybar energi som Total Energies reddet.

