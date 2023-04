Norge faller for Lion d’Angers

Maine og LowerSports

norsk Erland Pligra (Uno-X) Han vant foran lagkameraten Stian Fredheim Merket av et stort fall under en sprint. Franskmannen Pierre Barbier (Vendee U) Lion d’Angers fullførte scenen. I generell klassifisering, Norge Erland Pligra Så Brian tok ledelsen samtidig som Coquard. Tirsdagens vinner ble tatt i et fall og fikk lår- og hakeskader etter etappene. Kevin av stemmene (Archaea-samsik) og Jason Deson (Totale energier) Til og med ferdig på bakken. på siden Gruppe-FDJArnaud har ennå ikke vunnet begynner 5. plass holder.

Topp 10 plasseringer på pallen:

1. Erlend Pligra UXT NOR 3h45’09»

2. Stien Edvardsen-Fredheim UXT NOR +0»

3. Pierre BARBIER UCN FRA +0»

4. Lorenzo Manchin Ten Fra +0»

5. Arnaud DEMARE GFC FRA +0»

6. Marijn VAN DEN BERG EFE NED +0»

7. Rasmus Sojberg PEDERSEN UCN DEN +0»

8. Manuel Bellver Aniord BPH ESP +0»

9. ANTONIO JESUS ​​​​SOTO GUIRAO EUS ESP +0»

10. Clement Alleno BBH FRA +0»