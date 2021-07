Norge får kaffevirksomhet | Søtet

RON BAXLEY JR. T&D Reporter



Danmark-Olar videregående studenter og studenter (vikinger), Hunter-Kinard-Tyler alumner og studenter (trojanere) drakk sitt. Innbyggerne i Norge drakk det som byens offisielle kaffeblanding – en blanding kalt Norge opprettet av Wayne Ross. Ross er eieren av det nye stedet for kaffe og ting i byen. Han eier også et sted i Orangeburg og en food truck.

I løpet av de første 30 minuttene av den store åpningen trengte mer enn 20 borgere seg til handling og gikk ut døren for å nyte denne drinken og / eller andre Ross-varer. Arbeidet var konstant opptatt hele dagen.

Om kaffen og greiene sa Clemons, “Vi er glade for at Mr. Ross har valgt å flytte virksomheten sin til byen Norge. Hun har allerede gjort et stort inntrykk i samfunnet. Jeg er en kaffeelsker, og det er mangfoldet av menyen som gir den smaken til byen. ”