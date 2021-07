Norge får kaffevirksomhet

Norge – En kaffe full av både vikinger og trojanere ble oppdaget i den vestlige fylkesbyen Orangeburg som deler navnet med landet Norge.

Denmark-Olar High School alumni and students (Vikings), Hunter-Kinard-Tyler alumni and students (Trojans) drank a drink. Innbyggerne i Norge drakk det som byens offisielle kaffeblanding – en blanding kalt Norge opprettet av Wayne Ross. Ross er eieren av det nye stedet for kaffe og ting i byen. Han eier også et sted i Orangeburg og en food truck.

Det sa Norges ordfører Tracey Clemons, som var på stedets nylig åpning på Savannah Hoe 8406. Norges blanding er sterk.

I løpet av de første 30 minuttene av den store åpningen trengte mer enn 20 borgere seg til handling og gikk ut døren for å nyte denne drinken og / eller andre Ross-varer. Arbeidet var konstant opptatt hele dagen.

Om kaffen og tingene sa Clemons: “Vi er glade for at Mr. Ross har valgt å flytte virksomheten sin til byen Norge. Hun har allerede gjort et stort inntrykk i samfunnet. Jeg er en kaffekjæreste, og det er mangfoldet av menyen som gir den smaken til byen. ”

Menyen inneholder forskjellige typer kaffe og kaffedrikker som latte og cappuccino, for eksempel brus og juice som pina colada, bakverk, frappes, iskrem, popcorn og sitron.

Kafeen har gratis Wi-Fi og tilbyr forretningstjenester som kopiering, faksing og utskrift.

Kafeen har også Mobile Queen, som selger celledeksler og sørger for vedlikehold av celler. Shaqiri Parler uttalte at hun var ansvarlig for disse aspektene.

Parler sa Ross var en ROTC-trener, men har også mye erfaring i kaffebarer og har mye erfaring med mobiltelefoner.

Åpent fra onsdag til lørdag fra 7 til 15

For mer informasjon, ring 803-878-3315 eller sjekk ut Facebook-siden deres på https://www.facebook.com/Coffee-Things-104698924459803.