Feiringen har startet i Norge for 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Den norske regjeringen arrangerte et middagsselskap i Oslo torsdag kveld, hvor over 200 personer deltok.

Prinsesse Ingrid Alexandra ble ledsaget av kong Harold, dronning Sonja, kronprinsen og prinsesse Martha Louise og hans forlovede மனைவிe Durek Verret. De ble mottatt av statsminister Jonas Kear Store, statsråd Trigway Sloxwold og Oslo-ordfører Marianne Borgen. Prinsessen gikk deretter på den røde løperen med den norske statsministeren, fulgt av resten av den norske kongefamilien.

Statsminister Ingrid Alexandra gratulerte med det historiske: «Du ble født som den første kvinnelige arvingen til tronen i regjeringens historie. Du er nå 18 år og myndig. Dette er historie.»

Han ga henne også råd for fremtiden: «Uansett hvem du er, bli kjent med landet ditt, menneskene som bor der, livene deres, drømmene vi ser, frykten vi kan føle, slik bygger du båndene som forbinder kongefamilier og mennesker. Nye generasjoner.» Det melder Royal Center-nettstedet.

En urolig fest med europeiske kronede hoder finner sted denne fredagskvelden. Prinsesse Elizabeth av Belgia, som for tiden er under beleiring, vil delta sammen med sin mor, dronning Modilde. Dette er første gang en belgisk prinsesse har deltatt på en offisiell seremoni med europeiske dignitærer.