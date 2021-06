Norge feirer verdens havdag i Shanghai

Den norske ambassaden i Shanghai, Novelty Norway og Norges sjømatråd arrangerte i fellesskap arrangementet 8. juni for å feire verdenshavsdagen. Global Times Skriver i en nylig publisert artikkel.

I år er World Oceans Day basert på temaet ‘Oceans: Life and Livelihoods’, med et løfte om å beskytte havene som dekker mer enn 70 prosent av planetens overflate. Arrangert ved Shanghai Ocean Fisheries, fokuserte arrangementet på havenes betydning for folks liv og verdensaktiviteter.

Oceans Cosmetics er Jordens primære livsstøttesystem og “produserer minst 50 prosent av oksygenet vårt,” sa general Liz Nordgart, Norges ambassade i Shanghai. Årets havdag i Kina fremhever bevaring av marint biologisk mangfold og bevisstgjøring av allmennheten om sameksistens mellom mennesker og natur.

Under arrangementet påpekte Norges sjømatråd at havene våre også gir transport, energi, rekreasjon og sysselsetting, og uten sunne hav kan det ikke være noen sunn fremtid.

Victoria Bratten, direktør for Norwegian Seafood Council of China Mainland og Hong Kong, snakket til Global Times om sjømatens sikkerhet, “Den norske sjømatindustrien har vært i det kinesiske markedet i over 20 år” og dets produkter er sterke i dette markedet . Han la til at samarbeidet mellom de norske og kinesiske sjømatvirksomhetene har økt, og dette vil sikre lang levetid på det kinesiske markedet.