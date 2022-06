Norge fjerner de fleste av sine anti-statlige helserestriksjoner

Den norske regjeringen kunngjorde tirsdag slutten på de fleste av sine anti-regjeringsaktiviteter, i håp om at samfunnet kan «leve med viruset».

» I dag har vi endelig kommet til det punktet hvor vi eliminerer mange av helseaktivitetene vi trenger å leve gjennom denne vinteren.«, sa statsminister Jonas Kar Store på en pressekonferanse.

Selv om Omigran-varianten har forårsaket utbrudd av infeksjoner, betyr ikke dette sykehusinnleggelse for alvorlige former for sykdommen i et land der befolkningen er mest vaksinert.

«Jo mer vi må leve med flere infeksjoner, jo mer kan vi leve med flere infeksjoner,» la Store til.

Med kuttene som trer i kraft fra kl. 23.00 (22.00 GMT), vil de endelige restriksjonene for salg av brennevin i barer og restauranter bli fjernet: det vil ikke lenger være behov for å sette seg ned og bestille før kl. 11:00 pm.

Fjernarbeid vil ikke lenger være obligatorisk, og det anbefalte taket for å ta imot gjester hjemme vil forsvinne, det samme vil det anerkjente publikumsvolumet ved idrettsarrangementer.

Innreise til Norge krever ikke grensekontroll, eller behov for å forholde seg til isolasjon hvis pårørende er forurenset – men daglig testing anbefales i fem dager – noe som reduserer isolasjonstiden til offeret ytterligere. Seks til fire dager.

Det er imidlertid noen begrensninger for samtidig forebygging av infeksjon i befolkningen og fortsatt funksjon av samfunnet.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan 3 til 4 millioner nordmenn av en befolkning på 5,4 millioner bli rammet av sommeren.

Økonomiske miljøer, spesielt de som er sterkt kritisert av serverings- og hotellbransjen, har tommelfingerregelen, bortsett fra universiteter og faste seter (teatre, teatre, kirker osv.).

På steder hvor måleren ikke respekteres (butikker, offentlig transport osv.) er masken også obligatorisk.

Norge går litt lavere enn nabolandet Danmark, gir avkall på alle restriksjoner på tirsdag og går tilbake til «pre-life».

Så langt har mer enn 781 000 regjeringssaker blitt registrert i landet, inkludert 1 440 dødsfall. Omtrent 91 % av voksne har en fullstendig immuniseringsplan.