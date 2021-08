Norge fjerner de siste nasjonale regjeringsoperasjonene to uker tidligere enn planlagt

Som et resultat av EU -samarbeidet planlegger Norge å ha tilgang til en million ekstra moderne kovalente vaksiner, som nå planlegger å fjerne endelige restriksjoner i første halvdel av september.

Fredag ​​estimerte Folkehelseinstituttet (FHI) at alle ville få en ny jabbe innen 5. september og fullstendig vaksinert innen 12. september som følge av den ekstra moderdosen.

Ekstra stikk kommer fra Polen, og de er ikke lenger nødvendig. De 358 000 ytterligere koronavirusvaksinene Norge har mottatt fra Litauen, Bulgaria og Romania har en million flere visninger enn forventet.

Disse nivåene ble beskyttet av EUs felles anskaffelsesplan.

Vaksiner kommer fra begynnelsen av neste uke og vil bli gitt til kommunene fra uken som starter 23. august.

Tidligere denne uken kunngjorde den norske regjeringen at de ville droppe de gjenværende nasjonale tiltakene innen utgangen av september. Dette skjedde da de forventet at alle over 18 år skulle være fullstendig vaksinert.

Les mer: Norge setter en hard dato for gjennomføringen av nasjonale regjeringsoperasjoner

Unødvendige mengder fra Polen vil bli levert til det norske vaksineprogrammet på grunn av betydelige insentiver, og regjeringen forventer nå å kunne fjerne de siste nasjonale tiltakene for to uker siden.

Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være fullstendig vaksinert de to første ukene av september. Det betyr at Norge raskt kan gå tilbake til et mer normalt dagligliv, sa statsminister Erna Solberg. Rapportere

Så langt har mindre enn 90 prosent av mennesker over 18 år mottatt den første vaksinen, og mer enn 50 prosent har fått sin siste vaksine. Nyere FHI -statistikk.