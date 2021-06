Norge for å fortsette hvalydeksperimentet, til tross for protester

En gruppe internasjonale forskere har bedt Norge om å stoppe planene for akustiske eksperimenter med vågehval.

Et forskergruppe har til hensikt å fange et dusin vågehval utenfor norskekysten og bruke sensorer plassert på huden for å måle hjernesvar som reaksjon på lyd.

Forskergruppen som gjennomfører eksperimentet sier at den er designet for å forstå hvilke typer menneskeskapt havstøy som påvirker hval, ettersom menneskeskapt lyd kan ha innvirkning på dyrets hørsel og oppførsel, og forårsake stress.

– Vi har egentlig ingen kjennskap til hørselen deres, og det er viktig at støyregulatorer vet hva slags støy som kan påvirke dem, sier Petter Kvadsheim, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til CNN. Han la til at teamet ikke vil teste dyrenes toleranse for støy eller hvordan de reagerer på lyd atferdsmessig.

“Vi utsetter dem for den laveste lyden de kan høre for å finne hørselsterskelen, ved hjelp av elektrofysiologiske metoder utviklet for bruk hos nyfødte spedbarn,” sa Kvadsheim, som er medhovedetterforsker på eksperimentet. Han la til at eksperimentet pågår.

Men 50 internasjonale forskere og veterinærer har bedt Norges statsminister om å avbryte rettssaken, og skriver i et åpent brev at fangsten og varigheten av eksperimenteringen “har betydelig potensial for å forårsake skade og stress, og potensielt føre til myopati. Fangst”. Fangemyopati er en ikke-smittsom tilstand hos husdyr og ville dyr der muskelskader er resultatet av ekstrem anstrengelse, slåss eller stress og kan være dødelig.

“Det er lite kjent om beroligende eller imponerende villhvaler og delfiner og blir derfor sjelden forsøkt. Tilgjengelige data indikerer at sedasjon av bahvaler i naturen kan være livstruende,” sa den britiske organisasjonen Whale and Dolphin Conservation (WDC). som sto i spissen for brevet, sto det i en egen uttalelse.

“Vi vet allerede mye fra observasjonsstudier om hvordan menneskeskapt støy med høy amplitude påvirker balehval, så den foreslåtte forskningen er ikke bare farlig og uetisk, den er også overflødig,” la de til.

Mattilsynet, som godkjente rettssaken, erkjente at eksperimentet, som innebærer å fange hval, holde dem i et innhegning i 3-4 dager og merke dem, “innebærer moderat nød og ubehag i opptil seks timer.”

Ole Aamodt, leder for veterinæravdelingen i Mattilsynet, sa at eksperimentet ble ansett å være av “moderat” alvorlighetsgrad.

“Prosedyrer hos dyr som et resultat av at dyr sannsynligvis vil oppleve moderat smerte, lidelse eller nød på kort sikt, eller mild smerte, lidelse eller nød av lang varighet, samt prosedyrer som sannsynligvis vil forårsake moderat forverring av brønnen eller dyrenes generelle tilstand, er de klassifisert som moderat alvorlige, “sa Aamodt.

“Det er ingenting som tyder på at dette eksperimentet skal betraktes som alvorlig,” la han til.

“Vi vurderer at formålet med eksperimentet er godt beskrevet og berettiget, og at dette rettferdiggjør belastningen på dyrene,” sa han.

Men i en bekymringserklæring sa de 50 internasjonale forskerne som signerte brevet at dette er en “eufemisme” og legger til: “Denne prosessen risikerer å forårsake hvalen betydelig stress som fører til panikk, og skaper en farlig situasjon. For både hvaler og mennesker.”

Mer enn 64 000 mennesker har signert en begjæring som krever at eksperimentet skal stoppe.

– Vi har gjennomgått en veldig grundig planleggings- og tillatelsesprosess for å minimere risikoen, sa Kvadsheim til CNN.

“Vi forventer at dyrene vil oppleve noe stress, men vi har veterinærer som overvåker helsen og velvære gjennom hele prosedyren. Hvis dyrene er i nød eller nød, vil de bli løslatt,” la han til.

– tekst av Amy Woodyatt, CNN