Norge for å identifisere flere havområder for vindparker

Vindturbiner blir filmet 1. april 2019 på Midfjellet vindpark i Fitzgerald, Norge. Via NTP Scanfix / John Carey REUTERS

Norge skal levere nye områder for havbris

To til tre prosjekter vil bli tilbudt i første kvartal 2022

Regjeringsbistand er kun planlagt for flytende vindteknologi

Nettselskapet må være en Statnet offshore systemoperatør

OSLO 8. juni (Reuters) – Olje sa tirsdag at Norge vil identifisere flere havområder for å bygge vindparker i sterk interesse fra energiselskaper.

Norge åpner nå to havområder for å bygge vindparker kalt Utsira North og Surleez Nortzjo II, som forventes å generere opptil 4,5 gigawatt strøm. Les mer L5N2NQ251

Sjøluft vokser globalt, og Norge, den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa, utforsker hvordan den kan tilpasse seg de skiftende behovene i energibransjen.

Energiminister Tina Puru sa at ytterligere dekar land kunne identifiseres innen to år. Les mer

“Vi lyttet til bransjen og visste at det var viktig å ha areal tilgjengelig,” sa Pru i en tale.

“Derfor har regjeringen startet prosessen med å identifisere nye områder for havvindproduksjon og gjennomfører en konsekvensanalyse av disse områdene. Dette vil føre til fremtidige tiltak og gi en prognose til industrien,” sa han.

Bru la til at lisenser for to eller tre store prosjekter for Sorlez Nordzjo II, som vil bli montert på den danske havnen i Nordsjøen og offshore, auksjoneres ut i første kvartal 2022.

Disse prosjektene mottar ikke tilskudd, la han til.

“Gitt de nåværende kostnadene for flytende luft, vil ethvert stort prosjekt i Utsira Nord trenge statsstøtte for å være kommersielt levedyktig,” sa Prue.

Utsira North er egnet for flytende havvindturbiner, en ny teknologi som fanger opp vindkraft i vann på mer enn 60 meters dyp.

Flytende turbiner ga Norge den største muligheten til å utvide industrien og skape arbeidsplasser, sa han.

Auksjoner er ikke den riktige tilnærmingen for flytende turbinområder, i stedet vil regjeringen fortsette å støtte teknologisk utvikling, evaluere tid og støtte når prosjektene er modne nok, sa Pru.

Regjeringen sa at National Phase Operator STATNET (STASF.UL) vil kjøre offshore-fasen for å sikre en nøytral og effektiv integrering av offshore-fasen og for å støtte utviklere.

Rapportering av Nora Puli og Nerijus Atomidis, av Qladis Fouch, redigering av Derje Solsvik

