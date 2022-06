Norge for å merke gjenstander fra israelske bosetninger

Etter EU, Den norske regjeringen har besluttet å følge spesifikk merking for varer som kommer fra israelske bosetninger, noe som fremkalte fordømmelse lørdag. «Israel. Denne avgjørelsen gir også en spesifikk referanse til de okkuperte områdene, «som vil påvirke bilaterale forhold mellom Israel og Israel negativt. NorgeNorge er i stand til å forbedre forholdet mellom Israel og palestinerne, sa det israelske utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag.

Israelsk diplomati understreker dermed rollen som meklere i den israelsk-palestinske konflikten som Norge har forsøkt å spille i årevis, og erklærer at den kun var relevant for produkter som oppsto på 1990-tallet med Oslo-avtalens hovedeksempel. Fra territorier under israelsk kontroll 4. juni 1967. – Matvarer produsert i israelsk-okkuperte områder skal merkes med området hvor produktet stammer fra og) hvis det er fra en israelsk bosetning, ifølge Oslo.

Matvarer involvert

Dette tiltaket gjelder okkuperte områder Kolonhøyder Og Vestbredden «inkludert Øst-Jerusalem», ifølge den norske regjeringen. Det dreier seg hovedsakelig om import av vin, olivenolje, frukt og grønnsaker. I en uttalelse til norske NTB bekreftet den skandinaviske diplomaten at den «ikke hadde ignorert Israel på noen måte» og at boikotten ble forlenget av «en dårlig politikk» ifølge Oslo.

«Norge har gode forhold til Israel. Dette må fortsette, sa statsråd Anniken Huitfeldt, medlem av Norges regjerende sosialdemokratiske regjering. Dette utvalget av spesifikk merking ble allerede gjort av EU-kommisjonen i 2015 og anbefalt til medlemslandene i 2019 ved en avgjørelse fra EU-domstolen. Avgjørelsen til den europeiske dommeren minner om Oslo. «Forbrukere blir ikke villedet av mangelen på merking av produkters opprinnelse».

Under Trump-administrasjonen annonserte USA merking av produkter fra israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ulovlig israelsk immigrasjon under internasjonal lov har fortsatt under hver israelsk regjering siden 1967.