Norge forbyr ikke-essensielle reiser fra Australia

Australiere som var kvalifisert til å komme inn i Norge for ikke-viktige formål i midten av Govt-19 til dags dato, kan ikke lenger kvalifisere ettersom landet er fjernet fra den lilla listen.

De lilla landene er det tredje landet på EUs liste over epidemiologisk sikre land med de laveste smittefrekvensene, slik at reisende fra disse landene kan komme inn i Norge for mange formål utover det som egentlig er oppført.

“Besteforeldre, kjærester og andre fra disse landene er unntatt fra innreiseforbudet. Du må søke om forhåndsgodkjenning for oppføring for kjærester når avreiselandet er lilla, og innreisetillatelse kan bare brukes når landet er lillaDet opplyser det norske helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Det påpeker også at Australia ikke lenger er klassifisert som et lilla land som følge av den siste økningen i antall tilfeller som er oppdaget i australsk territorium.

Fra mandag 20. september er således de eneste landene på den lilla listen New Zealand, Singapore, Taiwan og Saudi -Arabia.

Samtidig bemerker departementet at det vil skje endringer i forhold til å komme fra flere EU -land fra mandag. Reisende fra Slovenia må nå isoleres på bortgjemte hoteller, mens de som kommer fra Færøyene og Finlands Central Astropotnia SVD og Lapland SVD.

De eneste landene som er grønne er ikke underlagt passasjerinngangskrav, bortsett fra plikten til å fylle ut og verifisere skjema CVODID-19 ved ankomst:

Ungarn

Polen

Tsjekkisk Republikk,

Norfolk -området i Sverige

Finlands Lonzi-Boja SVD, Aland, Sentral-Finland SVD, Satgunda SVD og Nord-Karelia SVD.

Den oransje sorten, derimot, består for tiden av Italia, San Marino, Vatikanstaten, Luxembourg, Malta, Færøyene og Slovakia.

Følgende nordiske regioner er også oransje:

Sveriges Sodermanland, Uppsala, Plekkinge, Dolarna, Vest -Norland, Kronorberg, Covelborg, Jancoping, Holland, Jamtland, Orebro, Wormland, Westerbotton, Westmanland og Kalmer,

Chile, Sør -Danmark, Midtjylland og norddanske regioner

Finlands Kymmenedalens SVD, Södra Savolax SVD, Central Hmeenlinna SVD, Norra tersterbottens SVD, Norra Savolax SVD, Päijat-Häme SVD, Syd-bsterbottens SVD, Savstra Savolax SVD

Passasjerer som kommer fra oransje land og territorier må ha et negativt testattest før de går inn, fylle ut registreringsskjemaet, sjekke seg selv ved grensen ved ankomst, og de må være isolert.

De samme reglene gjelder for personer som kan komme inn fra røde land. For øyeblikket inkluderer den røde listen over land alle land som ikke er oppført i grønt, oransje, lilla eller rødt. Den mørkerøde listen inkluderer Slovenia, Storbritannia, de sørlige egeiske øyer (Hellas) og de joniske øyene (Hellas).

Ifølge Verdens helseorganisasjon har Norge registrert 981 nye Kovit-19-tilfeller det siste døgnet og ingen dødsfall, noe som bringer det totale antallet tilfeller registrert siden epidemien begynte til 180 427, mens antall dødsfall er 841. Befolkningen i landet er 5.328 millioner.

Ifølge data fra European Center for Disease Control and Prevention har 92,4 prosent av voksne i Norge fått minst den første dosen av Covit-19-vaksinen, mens 81,6 prosent allerede er fullstendig vaksinert.