Norge forbyr Meta fra Behavioral Ads på Facebook og Instagram – Siècle Digital

Datatilsynet, det norske CNIL, fattet nødvedtak 17. juli angående Facebook og Instagram. Bare i Norge er adferdsreklame forbudt på begge sosiale nettverk. …

Datatilsynet, det norske CNIL, fattet nødvedtak 17. juli angående Facebook og Instagram. Bare i Norge er adferdsreklame forbudt på begge sosiale nettverk. Meta vil få en dagmulkt på én million norske kroner, 89.900 euro, dersom tiltaket ikke respekteres fra 4. august.

Norge anser det som nødvendig å iverksette hastetiltak mot Metas opptreden

» Aggressiv kommersiell sporing for markedsføringsformål er en av de største datasikkerhetsrisikoene på Internett i dag. sa Tobias Judin, internasjonal leder av Datatilsynet. Selskapet anklager Meta for å profilere sine brukere basert på deres online atferd, deres plassering og innholdet de publiserer.

Det sosiale medieselskapet har allerede blitt bøtelagt €390 millioner av denne grunn, tidligere i år, av den irske databeskyttelsesmyndigheten (DPC). I mellomtiden har selskapet gjort endringer. En avgjørelse fra EU-domstolen 4. juli slo imidlertid fast at Metas praksis fortsatt ikke var forenlig.

I henhold til General Data Management Regulation (GDPR) løses dette problemet vanligvis av Dublin, hvor METAs europeiske hovedkontor ligger i Irland. Den europeiske teksten åpner imidlertid for en hasteprosedyre. Datatilsynet mente på bakgrunn av unionsdommerens avgjørelse at « I dette tilfellet er kriteriene for hastetiltak oppfylt «.

Facebook og Instagram vil ikke være stengt for nordmenn. Målet er snarere å sikre at folk i Norge bruker disse tjenestene trygt og at rettighetene deres ivaretas. », forklarer Tobias Judin. Meta forbeholder seg retten til å fortsette å vise personlig tilpassede annonser til brukere basert utelukkende på informasjon som deres alder, bosted og smak.

I en kort uttalelse bekreftet det amerikanske firmaet » Det er ingen umiddelbar innvirkning på tjenestene våre «. Han lovet å revurdere den norske avgjørelsen. Han la til at det rettslige grunnlaget for etterlevelse fortsatt var pågående, og ignorerte rettsavgjørelsen.

Prosedyren Datatilsynet har valgt begrenser sanksjoner iverksatt mot Meta til maksimalt tre måneder. I tilfelle av manglende overholdelse, forbeholder myndigheten seg retten til å henvise til European Data Protection Board, som har jurisdiksjon over alle europeiske CNILer, for å forlenge denne perioden. Tiltaket vil også oppmuntre andre europeiske myndigheter.