Norge forbyr oppdrett av to hunderaser

For den ene er hodeskallen for liten og den andre for flat. Hunder. I en skjellsettende dom forbød en domstol i Oslo oppdrett av engelske bulldoger og Cavalier King Charles Spaniel, noe som forårsaket dem nød over manglende overholdelse av lover om dyrevern.

Kjennelsen er verdsatt av dyrerettighetsaktivister og kritisert av oppdrettere, og kommer i kjølvannet av en økende debatt på planeten: Søk ” Skjønnhet Kommer kjæledyr på egen regning? ” Mange av våre husdyrraser har høy avl og bærer tunge belastninger basert på sykdom “Forklarer til AFP Åshild Roaldset, president i Norsk Menneskeforening, om opprinnelsen til rettslige skritt mot hundeforeninger og enkeltoppdrettere.” Vi må endre måten hunder oppdras på. Måten vi gjorde det på kan ha vært riktig for 50 år siden, men det er det ikke nå “, sier hun. På grunn av likheten har begge artene arvelige sykdommer som rammer de fleste individer. Listen er lang.

“Flere og flere sykdommer”

Kroppsbyggerhunden – men mild – er spesielt populær i tegneserien Tweety og Sylvester og er assosiert med en følelse av engelsk motstand under andre verdenskrig, med Bulldogen som akkumulerer pustevansker på grunn av den flate snuten, men også hud- og reproduksjonsproblemer og ortopedi. . Mer enn halvparten av disse mastiffene som er født i Norge de siste ti årene er forløst med keisersnitt. ” Den genetiske disposisjonen til denne arten for ikke å bli brukt i bulldogavl er født naturlig. “, vurderte dommerne.

Ifølge kong Charles, kavaleren som vant hjertene til mange personligheter i historien, som Ludvig XIV, Ronald Reagan og Sylvester Stallone – betydde konstitusjonen deres at de led mindre, hjertesvikt eller til og med hodepine. Øyeproblemer. Fru. Ifølge Rolls-Royce fører mangelen på genetisk variasjon på global skala direkte til utryddelse av disse artene. ” Det vil være smertefullt for dem ettersom flere og flere sykdommer kommer “, Hun sier.

Med forbehold om anke har dommen avsagt 31. januar ennå ikke rettskraft, men den har sådd overraskelse blant fagfolk. ” Sier at hunder er født med hodepine. jeg kan ikke tro det Liz Gron-Henriksen, en 25 år gammel oppdretter, så på et halvt dusin av Cavalier king Charles Spaniels sine boltrer seg på isen utenfor hjemmet sitt i Oslo. ” I så fall ville de ikke vært fornøyd. De er glade hunder, de streifer rundt og er friske – fordi de er det. “, lover hun.

Samlet sett stiller ikke eksperter spørsmålstegn ved “utfordringene” som begge artene står overfor, men tror at de kan overvinnes ved selektiv avl med dyr som er screenet gjennom flere eksperimenter. Deretter forbød dommen ikke besittelse, salg eller import av bulldogger og kavaleri, men bare oppdrett av disse.

Ankomsten av “udokumenterte hunder”?

Når hun går til Bulldog Oscar-festen sin i en park i Oslo, er Anne Great Holan derfor «redd for brukernes ankomst. Udokumenterte hunders “kom fra” valpefabrikker i utlandet.” Etterspørselen vil ikke avta, men hundene som selges vil bli veldig syke “, spår hun.” De vil ikke være underlagt noen dyrebehov og vet ingenting om deres avstamning. “.

For det menneskelige samfunn avhenger frelsen til to arter av deres transcendens med andre organismer for å ødelegge deres genetiske sårbarheter. ” Hvis Cavalier hadde en litt romsligere hodeskalle til hjernen, ville han vært den peneste hunden i verden. “Sier fru Rolls-Royce.” Hvis bulldogen er kortere og har litt lengre snute og sterkere skjelett, vil den ikke gjøre den til en skummel hund, den vil fortsatt være en bulldog. “.

Og i Belgia?

Som Bruno Cardinal, SPW-koordinator, forklarte, blir spørsmålet “nøyt overvåket” i Walonia. Vallonsk råd for dyrevelferd. Det er allerede kommet en kommentar om “Hypertyper” Hos katter, en Utglidning i utvalget av visse arter fører til at disse dyrene utvikler syndromet “Eksperter anbefaler å forby” avl, reklame, import, utstilling, anskaffelse og besittelse av mange arter. Umiddelbare korrigerende tiltak mot dem (avlsstandarder, genetisk testing, morfometri, etc.) “.

Når det gjelder hundene, er det ifølge Bruno Cardinal en arbeidsgruppe i det vallonske råd som ser på saken. ” Gjennomgå ulike hunderaser og se hva som er tilstede eller mulig i fremtiden. «Veterinærkonsulenten som peker på dyret forklarer.

I Brussel er også tenkningen av hundeloven i Brussels råd for dyrevelferd i gang. ” I all kommunikasjon vi gjør, er vi allerede forsiktige med å fremheve hypertypedyr “Brussels dyrevelferdsminister Bernard Clarefats talskvinne Pauline Lorbet sier.” Hvis vi for eksempel kampanjer med hunder, vil vi være forsiktige med å sette knuste hunder på den som bulldogger, boksere eller bukker. Nettopp for ikke å provosere noen spesiell interesse eller attraksjon “.

For katter er det allerede forbud i hovedstaden. Ingen krysningskatter har lov til å holdes i fangenskap eller avles fordi deres oppførsel er «uegnet for livstid i fengsel». Dette gjelder spesielt bengalere og savanner. Bengalere har imidlertid lov til å bli internert fra 5. generasjon. Avl, markedsføring og hold av “Folds” (Scottish and Highland)-katter er forbudt. Imidlertid kan eiere av disse kattene beholde dem til de dør hvis de blir sterilisert.