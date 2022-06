– Det er en nødvendig avgjørelse, sa statsminister Jonas Kardashian på en pressekonferanse lørdag morgen. Bekreftet aksept av Enoxans oppsigelse.

«Jeg tok feil valg (…) og jeg beklager betingelsesløst» fordi «mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre», sa Odd Roger Enoksen til byrået kort tid før. Norsk NTB Presse.

MR. Enochsen begynte å date en 18 år gammel videregående elev i 2005, som møtte ham under en skoletur i Oslo, ifølge VG. Gruppen studenter dro til det norske Stortinget og møtte den da 50 år gamle parlamentarikeren, Mr. Enoxen.

Etter skolen begynte politikeren og ungdomsskoleeleven å ha et veldig nært og seksuelt forhold, sier Viji.

Fra slutten av 2006 til 2007, Mr. De møttes minst 12 ganger på Enoxons kontor, og da han var energiminister, vitnet kvinnen, nå i 30-årene, daglig at noen av disse møtene resulterte i «seksuell aktivitet».

Han beskrev også sin beundring for politikeren, og sa at han «brukte sin makt og posisjon for å få det han ville».

Hvis den tidligere statsråden hadde bekreftet den unge kvinnens besøk på kontoret sitt med VG og diskusjoner om den uanstendige naturen, ville han nektet fysisk etterlevelse.

Det var først etter at han forlot regjeringen i 2007 at forholdet ble tettere, insisterte han, ikke «Jeg hadde makt over henne»-forholdet.

Før han ble utnevnt til forsvarsminister i oktober i fjor, sa statsministeren til journalister at Mr Enoxen ikke hadde blitt varslet om hendelsen og at den ville føre til en «annerledes konklusjon».

Regjeringssjefen la til at han ønsker å finne en ny forsvarsminister snart.