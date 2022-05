«Dette er en nødvendig avgjørelse.» Dette sier statsminister Jonas Kar Store lørdag 9. april etter at forsvarsminister Odd Roger Enochsen gikk av etter en 17 år lang skandale om seksuelle overgrep.

Det er snakk om reportere Norge Odd Roger Enoxsen ble tvunget til å trekke seg fra stillingen i Forsvarsdepartementet etter kontakt med en 18 år gammel skolejente siden 2005.

I følge nasjonale medieoppslag utviklet den unge kvinnen, som han møtte under en skoletur til klassen sin for parlamentet, senere et nært forhold til en tidligere parlamentariker og 50 år gammel mann. V.G..

I avisen nevnte hun rundt et titalls møter på kontoret til den involverte kvinnelige politikeren, noen ganger bekreftet «seksuelle handlinger» med ham, mellom 2006 og 2007, da hun uttrykte sin beundring for Odd Roger Enoksen. «Hans makt og hans evne til å få det han vil».

Tiltalte innrømmer de uanstendige argumentene

«Jeg har tatt feil valg (…) og jeg beklager betingelsesløst» fordi «mine handlinger har gjort livet vanskelig for andre», forsikret Odd Roger Enoksen til NTB Press umiddelbart før han la inn sin oppsigelse.

Til hans forsvar benektet myndigheten enhver fysisk kontakt med saksøker, men bekreftet at han førte uanstendige diskusjoner med sistnevnte på kontoret sitt.

Odd Roger Enoksen avviste at han hadde lagt noe press på offeret, samtidig som han sa at forholdet deres har vært nært siden han forlot regjeringen i 2007.