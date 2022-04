Norge fortsetter mot Nederland | Hockey for kvinner – Ishockey

Ingen tid til hvile: Etter en spent kamp i går kveld har Norge tatt grep igjen mot opprykkede nederlendere. Nederland hadde ingen lokaler mot Østerrike, de ble utspilt på straffer, i en opportunistisk prestasjon – og med mer enn førti redninger til Elaine Gabriel.

Dagen før var så solid at nordmennene ville prøve å unngå fellen. Det gjenstår å se om de oransje vil stå på beina selv etter forsøkene som ble gjort under denne åpningskampen.

Balansert første tredjedel

Norden starter med pedalen til metallet, med Bialiks første trekk fra høyre sirkel. Men med en reversering svært nær mål, kommer Tjin-A-Ton nærme å åpne scoringen! Bukketap i verste fall … Barbie forfølger et avbøyd skudd i spissen for sirkelen. Ved å legge til brett kan Zwarthoed gjøre en bedre jobb bak buret, glemme sporet og servere Dijkema. Nistrom redder leiren fra skulderen! Nederlenderne kom ikke som turister.

Dessverre var mangelen på denne virkeligheten kostbar. I neste ledelse avsluttet Thea Jorgensen arbeidet foran Branvoltburet (1-0). Bialick dobler ledelsen i et burtriks, men Gabriel forlenger benputene for en bedre redning.

I stedet for å mobilisere, testet Nederland tappert lykken. Whelenka kommer ut av hjørnet og truer Nystrom igjen. Kampens rytme, et annet skudd fra Brunwold er fortsatt over. I prosessen angriper Cruz Scholard med en kraftig ladning og får logisk nok to minutter.

Marco Kronenbergs spillere stoler på Kaylee Hammers for å skape fare; Emily Evan tester også keepergodteriet. Til tross for mulighetene og denne regionale dominansen, endres ikke poengsummen. De neste minuttene var i Nederlands favør, med et sterkt innlegg foran mål som så Wilenka kollidere med Nistrom på jakt etter retur.

Hammers skal imidlertid snart straffes for å ha blitt kuttet. Talentfull da Emma Ferguson skjøt fra høyre sirkel, doblet Norge ledelsen. Lotte Pedersen, på skjermen, snur siden (2-0).

Brettet? Langt derfra! En fottur sender hammerene til nøytralen. En etter en justerer han forsvareren og gir Savin Wheelenka en droppasning. Hun dukker opp alene foran Nystrom og finner målet med et nøyaktig skudd (2-1). Tjin-A-Ton har bare noen sekunder på seg til å unødvendig anklage en norsk mobb. Før begge lag returnerer til garderoben, er det ikke tid til å sende et farlig skudd i ansiktet til Lean Tendones.

Norge forbyr sin motstander

Så den andre tredjedelen starter med 1’52 av norsk overlegenhet. Godt satt opp, Powerplay tester Gabriel av Hawk Hansen fra høyre. Deretter frigjør et godt spill Fisher mellom sirklene, men skuddet hans misser keeperens maske. Norge hoppet opp og satte fyr på enklaven. Bukken er klar og linjene endres, men dette dominerer ikke maktspillet. Krigen bryter ut i sporet og bukken havner bak på nettet i kaos. Lotte Peterson (3-1) scoret et mål.

Nederland skylder på dette slaget. Et skudd fra Andrea Dalen til venstre sirkel tar en interessant vei i en avledning og ender i motsatt hjørne (4-1). Gabriel, utslitt av dagen før og slet med å reise seg etter det tredje målet, førte til Claudia van Leeuwen. Den handlet raskt med to redninger, inkludert et skudd fra venstrekanten signert Jorgensen.

Etter noen interessante angrep ble Nederland fanget på en tur som Hoissmann hadde sagt ja til. Det tok Norge femten sekunder å slå ut kampen av line folic Owen (5-1).

Som dette skuddet av Wilenka i to-mot-en, led Nederland mer og mer etter bare noen få eksplosjoner på telleren. Det meste av spillet er norsk, med evnen til de nordiske å kutte avledninger i sporet. Hammers ser etter å oppdatere laget sitt. Spilleren fra Stocksund i Sverige tar en tur og setter opp Power Play. Ingen skyting, men snarere en 2-for-1 ledet av Hawk Hanson. Van Leeuven kastet seg for å redde leiren hans.

Norges andre og tredje kan komme til denne konklusjonen. Den nederlandske besittelsen resulterte i bare noen få skudd, brede forsøk fra Swartot eller Eve på distanse. Norge er imidlertid veldig flinke til å presse motstanderen tilbake på deres territorium. Det påtvinger sikkerhet en nådeløs tilstedeværelse, hindrer utvinning og ansetter nederlandsk personell med lav tetthet. I siste liten slo Wielenga, uakseptabelt, nøytralen og Nystrøm måtte gripe inn fra platen. En straffefløyte blåses i sirenen mot Nederland.

Fra det slitne Nederland

Til tross for noen få skudd kom ingen powerplay, Nederland prøver å komme tilbake. Dessverre savner de Savin Wheelenka på grunn av skade. Sonespissen skal hjelpe tilbake til benken, synlig på foten.

Norge klarer sin fremgang uten å bli tvunget. Kamper med brett skjer ikke mye i en kamp hvor prioritet er gitt. Åtte minutter senere snublet Dijkema hardt og skandinavene viste sitt kraftspill, med et farlig skudd av Bialik, godt ødelagt av Van Leeuwen. Da savner Berg, plantet på skjermen, den vellykkede avledningen. Kamp utsatt: Minutter senere serverte Norwich University-spissen Emily Cruz, og scoret dagens tredje beste mål etter et løft av keeper Nistrom (6-1).

Cruise nådde til og med et dobbelt århundre kort tid etter. Linköping-spissen skyter fra høyre sirkel og finner det øverste hjørnet, med en forsvarers ufrivillige avvisning (7-1). Nederlenderne lider i siste liten og sliter med å forlate sitt territorium. Bare en forbedring av Zwarthoed truer sikkerheten, men når Wielenga prøver å reaktivere, blir buret blokkert.

Et sjeldent angrepsforsøk ender i at Christina Farsett deler salget. Skuddet hans traff Van Leavens stang. Deretter renner Fisher over på høyre vinge og angriper buret. Uten balanse blir hun plassert på gulvet og betjentene lar til og med to minutter. Intensiteten falt betraktelig og skandinavene tvang ikke… I tillegg til å lete etter en retur fra Morset, provoserte han en reaksjon som ville ha reddet keeperen hans fra sykdom. Sistnevnte straffes med 25 sekunder av fem-mot-tre. Igjen fortsetter Norge på fem-mot-fire og Dylan bommet på åpent mål.

Denne forferdelige 7-1-sirenen hørtes ganske misvisende ut. Nederland fikk mange sjanser i første periode og falt deretter fysisk i andre og tredje etappe. Det viktigste er disiplin: vanen med å spille mot menn hjemme, nederlenderne ble straffet for noen fysiske kamper. Noen ganger ble de sittende fast i fart og de måtte få en god del mindreverdighetskomplekser og bedrifter var slitne. Norge kan dra nytte av nøyaktigheten til maktspillet, spesielt evnen til å sette seg i sporet. To kamper, to seire: Konkurransen om opprøret er mer enn noen gang for Norge.

Kåret til kampens spillere: Kaylee Hammers (Nederland) og Lotte Peterson (Norge)

Norge – Nederland (2-1, 3-0, 2-0)

Første dag av verdensmesterskapet i divisjon 1A for kvinner

mandag 25. april 2022 kl. 16.00. Rasernes ispark. 634 besøkende.

Henna Aberg og Johanna Dorianen (FIN) ble dømt av Judith Closet (CAN) og Julia Johansson (SUE).

Straffe: Norge 4′ (2′, 2′, 0′) Nederland 8′ (4′, 4′, 0′)

Skudd: Norge 18 (7, 11, 0), Nederland 19 (10, 9, 0)

Resultatsammendrag

1-0 klokken 03:45: Brunwold assistert av Jorgensen og Cruz

2-0 kl 15’07: L av Ferguson og Dylan. Peterson assisterte (nr. Sub.)

2-1 klokken 17’33: Hammers assisterte Whelenka

3-1 klokken 21’48: L. Peterson hjalp Dylan

4-1 22’38: Dylan Hawkali assisterte

5-1 klokken 28:34: Bialick assisterer Dylan (tall over)

6-1 på 48’45: Cruz assistert av Berg og Nistrom (nr. Over)

7-1 på 51’11: Bruinvolt og Morset assisterer Cruz

Norge

Framover

Line Bialik Oyan (A) – Mathea Fischer – Madelen Haug Hansen

Marthe Pabsdorff Brunvold (+3) – Emilie Kruse Johansen (2 ′, +3) – Andrea Dalen (A, +3)

De Locke Nieberg – Lotte Pederson – Ingrid Holstadberg

Andrine Furulund (-1) – Karoline Pedersen (2′, -1) – Christina Furseth (-1)

En Pigeland Strandfork

Forsvarere

Emma Ferguson (+1) – Malin Artel (+1)

Silje Kongstorp Johansen – Ingrid Morset (C, +1)

Thea Jørgensen – Lena Tendenes

Rebecca Hougali (+1)

Målvakt: Ana Nistrom

Alternativ: Linnia Holderut Olson

Nederland

Framover

Mary Dijkema (2′) – Savin Wheelenka (C, +1) – Julie Swartt

Joe Barbie – Esther de Jong – Kimberly Collard

Isabel Scholard (-2) – Bike von Ness (A, -3) – Nikki Dijin-A-Ton (2x, -2)

Larissa Hovercorn – Roosevelt (-1)

Forsvarere

Jet Milders (+1) – Kaylee Hammers (2′, +1)

Michael No (2′, -1) – Michael von Oigen (-1)

Hilde Wiseman (2′, -2) – Emily Evan (A, 4′, -1)

Britt Wortell – Mandy Fling

Forsvarer:

Elaine Gabriel vil deretter avslutte livet på Claudia 21’48