Norge gir 100 millioner kroner til Niger for økt matsikkerhet IceNews

Den norske regjeringen har kunngjort en avtale om å bevilge 100 millioner kroner for å gi sunn og næringsrik mat til folket i Niger.

Initiativet er en del av et felles prosjekt mellom Norges regjering og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMPU) for å introdusere den nye strategien til regjeringen for Sahel-regionen.

Norsk minister for internasjonal utvikling Doc-Ing Ulstein sier: “Denne avtalen vil styrke matsikkerheten i et av de mest sårbare landene i Afrika. Niger er et av våre partnerland i Sahel-regionen og står overfor betydelige utfordringer knyttet til konflikt, fattigdom, rask befolkningsvekst og klimaendringer. Det er viktig å bidra til å bevege landbruksaktiviteter i en mer klimastabil retning. Jeg er glad for at vi kan støtte videreføringen av Care Norges kreative prosjekt i Niger, og at vi kan utnytte NMBU-forskernes omfattende ekspertise. ”

Initiativet vil ta fem år å gi bedre og sunnere mat til 280.000 mennesker gjennom småskala jordbruk og mekanismer for å skape nye arbeidsplasser i regionen. Et viktig aspekt av dette programmet er opplæring i entreprenørskap for kvinner og unge.

Programmet vil gjøre bruk av sosiale medier, radio og nasjonal TV aktivt for å sikre at det er populært i hele Niger.