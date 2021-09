Norge gir LL-H, 30-8 for første 8-spiller seier News, Sports, Jobs

Etter å ha ligget bak til starten av fjerde kvartal på Lake Lyndon, vant Norge sin første feltseger i en 8-mannskamp. Lyndon Lake.

Knights satte 24 poeng på resultattavlen i det siste kvarteret.

Junior Michael Peterson scoret på et 15 yards løp og Kyle kastet en touchdown -pasning til Nabientek. Senior Cape Hautamaki scoret 20 yards for en touchdown, i tillegg til å løpe på et par skift.

Touchdown i første omgang i Norge var en 25-yardpasning til senior Richards, fra senior Nathaniel Nanny, som fullførte 15 av 16 pasninger på 161 yards og to touchdowns i kampen. Richards fanget 62 yards og tre pasninger per touchdown.

LL-Hs 164 hadde 269 angreps yards i Norge. Hut Tamaki førte til at Norge berørte 64 yards og ni bærer.

Peterson hadde en touchdown på 55 yards og fem bærer.

Knights tar en ny langtur denne uken når de reiser til Ironwood fredag ​​kveld for å møte første års 8-spiller-rivaler Red Devils.

Knights (2-1), som tapte mot Carney-Nado tidligere denne sesongen, kom hjem 24. september for å møte Wildcat.

Norges hovedtrener Scott Bob har ikke blitt kontaktet av Daily News for kommentarer om kampen.

Norge 0 6 0 24 – 30

LL-H 8 0 0 0-8

1. kvartal

LL-H: Ben Tambas 3-Yard Run, (Tumbas Run), 8:03

2. kvartal

N-Aiden Richards 25-Yard Boss Nathaniel Nanny, (Run Fail), 0:00

4. kvartal

N-Michael Peterson 15-Yard Run, (Cabe Hutamaki Run), 9:07

10-Yard Pass fra N-Kyle Nabyentech Peterson, (Hut Tamaki Run), 7:22

N-Hut Tamaki 20-Yard Run, (Peterson Run), 3:10