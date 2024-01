Norge gir nye olje- og gasslisenser, miljøvernere forferdet

Oppretthold høy produktivitet for å opprettholde kvaliteten

– Dette er viktig for arbeidsplasser, verdiskaping og for å sikre at Norge forblir en bærekraftig energileverandør til Europa, sa energiminister Terje Ösland i en uttalelse.

Etter krigen i Ukraina og kutt i russiske forsyninger har Norge blitt den ledende leverandøren av naturgass til det gamle kontinentet, som man forsøker å beskytte ved å opprettholde høy produksjon. Kunngjøringen har utløst raseri blant miljøvernere.

TotalEnergies og Shell er involvert

– På klimatoppmøtet i Dubai i desember ble verdens nasjoner enige om å sikre en overgang bort fra kull, olje og gass, svarte Truls Gulowsen, president i Naturvernforbundet, den norske avdelingen av Jordens Venner. «Men Norge gjør det motsatte (…) Hvis oljeselskapene finner hydrokarboner i disse områdene, vil det bidra til utslipp. [de gaz à effet de serre] I flere tiår,» sa han.

WWFs norske avdeling mente også at regjeringen «synker Norge ned i dypet av oljeavhengighet» som er «absolutt reaksjonært».

24 selskaper ble tildelt lisenser, inkludert norske selskaper Equinor og Aker BP, og internasjonale store som Total Energies og Shell.

Samme dag ga Energidepartementet grønt lys til å bygge ut gassfeltet Eirin i Nordsjøen, et prosjekt ledet av Equinor i samarbeid med Kuwait KUFPEC.

Fra 2021 oppfordrer Det internasjonale energibyrået (IEA) verden til å stanse nye oljeleteprosjekter for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C sammenlignet med førindustrielt nivå.