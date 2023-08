Det er et gjerde på norsk side av 150 av den 198 km lange grensen som skiller det skandinaviske landet fra Russland for å hindre inntrenging av rein. Men noen deler siden 1954, Barrieren har blitt en sil mer tid.

«Også rein har strengt forbud mot å krysse grensen til Russland«, minnes Landbruksdirektoratet i en pressemelding. Siden begynnelsen av året har imidlertid 42 norske hjort krysset grensen. Gå på beite i den russiske nasjonalparken Av Basvik Zabovetnik.

Hver gang sier russiske myndigheter at de bruker rundt 50.000 kroner (over 4.300 euro) på reparasjoner.

Også dyr ble myrdet Når de kommer tilbake til Norge, unngå at det skjer igjen. Derfor har Landbruksdepartementet gitt ordre om å bygge et selskap innen 1. oktober Nytt gjerde Sju km for 3,7 millioner kroner.

Rein som er domestisert av samene, et urbeitesamfunn i Nord-Europa, er semi-nomadiske dyr som vandrer over store rom mellom sommerbeite og vinterbeite. I denne delen av Arktis ligger Norge og RusslandKun ett autorisert kryssingspunkt For å krysse over land fra ett land til et annet er Storskog-Boris Gleb grenseposten.