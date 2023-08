Norge: Gjerde for å få slutt på dyre reinsdyrrømninger i Russland

Det er et gjerde på norsk side av 150 av den 198 km lange grensen som skiller det skandinaviske landet fra Russland for å hindre inntrenging av rein. Men noen strekninger siden 1954 har bommen blitt en sil over tid.

– For rein er det strengt forbudt å krysse grensen til Russland, heter det i en melding fra Landbruksdirektoratet.

Siden begynnelsen av dette året har imidlertid 42 hjort krysset grensen for å beite i Russlands Pasvik Zapovetnik nasjonalpark.

Hver gang krever russiske myndigheter rundt 50.000 kroner (over 4.300 euro) i erstatning, og dyrene slaktes på vei tilbake til Norge for å hindre gjentakelse.

Så Landbruksdirektoratet har oppnevnt et selskap som skal sette opp nytt gjerde i en syv kilometer lang strekning til en kostnad av 3,7 millioner kroner innen 1. oktober.

Rein som er domestisert av samene, et urbeitesamfunn i Nord-Europa, er semi-nomadiske dyr som vandrer over store rom mellom sommerbeite og vinterbeite.

I denne delen av Arktis har Norge og Russland kun ett autorisert overgangssted for å krysse fra ett land til et annet over land, grenseposten Storskog-Boris Gleb.