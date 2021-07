Norge gjør det obligatorisk for påvirkere å merke gjenopprettede bilder

I nyere tid har popkultur, spesielt sosiale medier, blitt oppfordret til å avle sosial usikkerhet og sette utrolige skjønnhetsstandarder. Å jage etter disse uoppnåelige målene kan føre til selvtillitsproblemer og ubehag i kroppen. Norske lovgivere ser imidlertid ut til å ha lagt merke til dette og er klare til å fikse det.

Ny lov

Etter mange års støtte fra mange ungdomsgrupper og det norske barne- og familiedepartementet, kom det tiltak for å løse et bredt spekter av fysiske og psykiske helseproblemer den dagen.

Deretter Endring av markedsføringsloven 2009, Den nye loven fikk skredstøtte og ble vedtatt av Stortinget 2. juni 2021 med 72-15 stemmer. Den norske monarken har ennå ikke bestemt når loven skal tre i kraft. I henhold til de nye reglene vil det være obligatorisk for påvirkere og annonsører å merke hentede eller filtrerte bilder.

Funn som støtter denne endringen

I sin første undersøkelse, Norges barne- og familiedepartement sa at anoreksi var den tredje største dødsårsaken blant jenter. Det la til at mer enn halvparten av 10. klasse jentene ved Oslo skole sliter med psykiske problemer.

“Unge mennesker, blant andre, er under et stort press for å være vakre gjennom reklame og sosiale medier, og modellene som vises, blir ofte hentet digitalt, og utsetter unge mennesker for et ideal med uoppnåelig skjønnhet,” sa avdelingen i sitt program .

Hva betyr dette for de som er innflytelsesrike i Norge?

I følge de nye reglene er annonser som gjenoppretter kroppsform, størrelse eller hud – for eksempel utvidelse av leppene, forstørrelse av midjen, forstørrelse av muskler eller bruk av filter før du tar et bilde – merket av Barne- og familiedepartementet , som krever en standard.

Selv om det ennå ikke er klart om dette gjelder endringer i belysning eller metning. Lovgivning som er vedtatt i Norge krever også merking av bilder som er lagt ut av påvirkere og kjendiser som mottar penger eller andre fordeler. Ethvert brudd vil føre til bøter eller fengsel.

I følge den norske avisen Verdensgjeng, Den nye loven har fått en positiv respons fra påvirkere i det skandinaviske landet.

Lignende aktiviteter tidligere

Lignende tiltak har blitt tatt tidligere. Getty Images kunngjorde i 2017 at de ville forby bilder av tilbakekalte modeller. Samme år vedtok Frankrike en lov som krever at digitalt hentede prøver skal fotograferes for lesing. Gjenopprettet bilde, Dvs. ‘redigert bilde’.

Hovedbilde og utvalgt bilde: Mattus Compos Felipe /Uplask