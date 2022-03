Norge gjør oppmerksom på håndsettet

Norge vant gullmedaljen til Jர்கrgen Graf og sølvmedaljen til lagkameraten Jens Luras Aftebro i double-arrangementet på Nordic tirsdag. Japanske Wadabe fullførte etappen, mens første franske Antoine Gerrard ble nummer 14.

Drømmedag i Norge. Noen timer etter å ha lagt den nye gullmedaljen til disken sin, takket Johannes Poe og bandet hans på skiskyting (herrestafetten) for ham. Nordmennene presterte enda bedre ved å plassere to av sine representanter på de to første plassene på Nordic Link. På den svært betagende 10 km lange avslutningen i langrenn, starter konkurransens andre begivenhet tradisjonelt med et skyhopp fra det store fjellet, J ஜோrgen Graf beseiret lagkameraten Jens Luras Aftebro på målstreken for å kjøpe gullmedaljen, mens Aftebro sa trøst med sølv. Den første var blant de fire beste etter en vakker avslutning, mens japaneren Akito Wadape, som utmerket seg i denne finalen, var seks tideler bak den tredje (bronsemedalje)vinneren. Stor skuffelse derimot for en annen nordmann Jarl Magnus Riber.

Gerard på de 15 beste plassene

Rifer, som var sist da den positive testen for Kovit-19 mistet påmeldingen i en liten bakke, dominerte faktisk hoppkonkurransen kort tid før, og hoppet til 142 meter, noe som gjorde at han kunne starte teten. 44 sekunder tidligere. Dette var ikke nok for den midlertidige lederen, som måtte ta veien i en utrolig feil retning og ta til takke med en åttendeplass på tabellen. Den første franske spilleren, Antoine Gerrard, ble nummer 14. Hobbs var bare 18. etter hoppet, to runder bak vår representant Matteo Pat. Gerrards prestasjon på ski ga ham rett til å være foran lagkameratene (21.) og ende blant de 15 beste. Også i oppløpet endte Laurent Muhlethaler og Gaël Blondeau på henholdsvis 26. og 40. plass. Fabrice Guy og Sylvain Guilm, våre to helter fra Albertville Games-disiplinen 1992 (opprinnelig doblet med gull), kan fortsette å sove i fred.