Norge har bedt om en gjenopptakelse av fredssamtalene mellom palestinerne og Israel

Den norske diplomaten Anniken Huitfeldt oppfordret onsdag palestinerne og Israel til å gjenoppta fredssamtalene, og advarte om at situasjonen i de okkuperte palestinske områdene kan eskalere.

Situasjonen i Midtøsten, spesielt den palestinske saken, Dette fremgår av uttalelsene den norske statsråden ga til pressen kort før starten av det ordinære møtet i Sikkerhetsrådet.

Hoodfeld understreket at «en tostatsløsning er den eneste måten å oppnå fred og stabilitet mellom folkene i begge land (palestinsk og israelsk)» og uttrykte håp om at hans land (Norge) kunne bidra til innsatsen for å løse konflikten.

Lederen for norsk diplomati la til: «Jeg oppfordrer begge sider til å gjenoppta fredssamtalene, så vel som Sikkerhetsrådet.»

Fredssamtaler mellom palestinsk og israelsk side har stanset siden april 2014, da Israel nektet å stanse byggingen, løslate tidligere fanger og akseptere grensen i juni 1967 som grunnlag for en tostatsløsning.

«Situasjonen i de okkuperte palestinske områdene er ustabil og det er fare for en eksplosjon når som helst. Vi må gjenopprette den,» advarte den norske utenriksministeren.

I en kommentar til utvidelsen av israelsk immigrasjon, understreket Huitfeldt at «innvandring er ulovlig under internasjonal lov og er en reell hindring for fredsprosessen».

Huitfeldt snakket også om behovet for å «sette en stopper for riving av palestinske hus».

Israelsk politi har arrestert 18 personer før de rev huset til Salhiya-familien i Sheikh Zarra-området, et symbol på kampen mot israelsk kolonialisme i Øst-Jerusalem, før daggry onsdag.

