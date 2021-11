Norge har gjeninnført nasjonale restriksjoner på økningen av koronavirustilfeller

Regjeringen kunngjorde fredag ​​at Norge vil gjeninnføre anti-regjeringsbegrensninger nasjonalt, spesielt i møte med en kraftig gjenopptakelse av epidemien, som gir kommuner fullmakt til å bruke helsepasset. Danmark har gjenopptatt bruken av passet siden fredag, to måneder etter at de opphevet alle restriksjoner på koronaviruset.

Tredje dose vaksine for alle

Norge, som opphevet alle restriksjoner i slutten av september, har varslet at de vil tilby en tredje dose av vaksinen til personer over 18 år, med unntak av restriksjoner eller drastiske tiltak.

“Regjeringen ønsker å innføre nye nasjonale tiltak for å kontrollere epidemien“, kunngjorde han under en pressekonferanse.

“Vi snakker imidlertid ikke om restriksjoner eller tiltak slik vi har sett tidligere under epidemier.“, understreket den nye regjeringssjefen.

Ikke-vaksinerte kontaktsaker over 18 år har blitt beordret undersøkt fra 16. november, sa administratoren.

Anbefalingen om at ikke-vaksinerte helsearbeidere bør testes to ganger i uken og bruke maske og holde seg hjemme hvis symptomene vedvarer, er implementert på nytt.

Styrer spor

Lokale restriksjoner har dukket opp igjen i Norge de siste dagene, og antallet nye tilfeller har nådd 1500 daglig i et land med 5,4 millioner mennesker.

Ifølge offisielle tall utarbeidet av AFP stiger dødstallet igjen, selv om det er lavt, til fire om dagen denne uken.

Danmark gjeninnfører Health Pass etter at forurensningen ble gjenopptatt fra midten av oktober. På fredag ​​var det nødvendig med sesam i barer, restauranter, nattklubber og massebegivenheter. Dette er obligatorisk for personer 15 år og eldre. På sikt bør også danske arbeidsgivere få lov til å be sine ansatte om helsepass. Det daglige dødstallet i Danmark har nylig passert rekorden i år.

Europa, spesielt Tyskland, Sentral-Europa og den østlige delen av kontinentet står overfor en betydelig nedgang i epidemien. De som ikke er vaksinert er de som rammes mest.

Det gamle kontinentet er tilbake”Senter«Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om en epidemi.