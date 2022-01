Norge har kritisert Qatar etter arrestasjonen av to journalister

OSLO (Reuters) – Norge sa onsdag at Qatars arrestasjon av to norske journalister som dekker kontroversielle forberedelser til fotball-VM i 2022 var uakseptabel.

Holvore Egland og Lokman Gorbani ble varetektsfengslet i rundt 30 timer, ifølge deres arbeidsgiver, norsk statsradio og fjernsyn. De ble løslatt tirsdag og forlot snart USA, sa NRK. Utstyret de hadde ble beslaglagt.

– Arrestasjonen av NRK-journalister er uakseptabel. Pressefrihet er grunnleggende for at demokratiet skal fungere, svarte statsminister Jonas Kar Store på Twitter.

Qatar sier at to journalister er arrestert anklaget for inntrenging av privat eiendom.

VM i 2022 har utløst en rekke kontroverser om arbeidsforholdene til migrantarbeidere på byggeplasser i landet, LHBTQ+-rettigheter eller anklager om korrupsjon.

Mange spillere fra Tyskland, Nederland og Norge hadde påskrifter på trøyene sine som en anerkjennelse for menneskerettighetsrekorden i VM-kvalifiseringen. Norge gikk ikke videre til finalen.

(Rapportert av Derje Solzwick i Oslo og Alexander Cornwell i Dubai; fransk utgave av Jean-Stephen Pross)