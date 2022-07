Norge har lovet én milliard euro til Ukraina gjennom Reuters

© Reuters. Norge lovet fredag ​​å gi én milliard euro til Ukraina for å forsvare seg selv, støtte folk i nød og sikre gjenoppbyggingen etter den russiske invasjonen. / Arkivfoto / REUTERS / Ints Kalnins



(Reuters) – Norge lovet fredag ​​én milliard euro til Ukraina for å forsvare seg selv, støtte de trengende og gjenoppbygge etter den russiske invasjonen.

Norge ønsker å vise sin solidaritet med Ukrainas kamp for å overleve.

«Jeg sier her at Ukrainas kamp ikke bare er for Ukraina. Den handler om noe av det grunnleggende i verden vi skal gi barna våre. Sa.

«Vi lover ஆதர 1 milliard til støtte for ditt land og ditt folk for 2022 og 2023,» fortsatte han. «Denne krigen er et brudd på folkeretten … Du har rett til å forsvare deg selv, og vi har rett til å hjelpe deg med å forsvare deg selv.»

På spørsmål om Norge var klar til å øke gassforsyningen til Europa, sa Jonas Kahr Stoyer at gassproduksjonen allerede var «på topp», men at Norge ville gjøre alt de kunne for å forsyne den.

(Alexander Vasovic i Beograd og Pavel Polyduk i Kiev; av Alexander Winning; fransk utgave av Alice Decors)