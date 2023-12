Moskva (Russland) – Et russisk fly fra Norwind Airlines ble tvunget til å returnere til Sheremetyevo internasjonale lufthavn i Moskva etter at en av passasjerene ble alvorlig syk. .

Flyet, en Boeing 777-300ER, registrering RA-73847, flight N4-555, skulle etter planen operere mellom Sheremetyevo internasjonale lufthavn i Moskva (Russland) og Varadero internasjonale lufthavn (Cuba) med flere passasjerer. Mens han fløy over Atlanterhavet, fikk en av passasjerene indre blødninger etter et stikksår. Pilotene bestemte seg da for å returnere og ba om nødlanding fra Norge av medisinske årsaker. Norge nektet tilsynelatende å la flyet lande på sitt territorium, men lot det fly over det for å forkorte ruten til Moskva.

Flyet landet uten ytterligere hendelser og passasjeren ble lastet av og overført til sykehus. Det er ingen ord om tilstanden hans. Etter konflikten med UKR har russiske flyselskaper ikke lenger tillatelse til å fly i europeisk territorium eller luftrom. Denne informasjonen kommer fra russiske nyhetskilder. Norge har ikke gitt noen uttalelse om dette.